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Adhe Makayasa

Traducido por

El Middlesbrough ficha al Radek Vitek del Manchester United por una cifra récord de 14 millones de libras para un portero del Championship

Fichajes
R. Vitek
Middlesbrough
Championship
Manchester United
Premier League

El Middlesbrough ha completado el fichaje del portero Radek Vitek procedente del Manchester United en una operación valorada en hasta 14 millones de libras, lo que establece un nuevo récord de traspaso para un guardameta de segunda división. El jugador de 22 años pasó la temporada pasada cedido en el Bristol City, donde impresionó con 12 porterías a cero, y ahora se une al Boro como su séptimo fichaje del verano.

  • El Boro cierra un fichaje récord

    El Middlesbrough ha completado oficialmente el traspaso de Vitek desde el United por una cifra récord en la Championship de 14 millones de libras para un portero. El acuerdo también incluye una cláusula del 35 por ciento de una futura venta para el United, derechos de tanteo y una opción de recompra. Vitek optó por un traspaso permanente después de pasar las dos últimas temporadas y media cedido en busca de continuidad en el primer equipo.


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    Vitek elogia la ambición del club

    El Boro consiguió la incorporación del guardameta tras una impresionante cesión en el Bristol City la pasada temporada, en la que firmó 134 paradas y evitó 8,7 goles esperados a puerta.

    Sobre su llegada al Riverside Stadium, Vitek declaró a la web oficial del club: "Es una gran sensación estar aquí. Este es un nuevo desafío para mí y estoy muy emocionado por ser jugador del Boro. El proyecto aquí es muy impresionante, porque se puede ver claramente la ambición y adónde quiere llegar el club. Estoy encantado de formar parte de ello ahora".

  • La reconstrucción de verano continúa a buen ritmo

    La llegada de Vitek refuerza aún más la plantilla de Kim Hellberg mientras afrontan las incesantes exigencias del Championship esta temporada. El guardameta checo se convierte en el séptimo fichaje del Boro en este mercado de verano, tras las llegadas de Jeremy Sarmiento, Myles Peart-Harris, Kyle Joseph, Will Lankshear, Sebastian Berhalter y Max Arfsten. La cúpula del club espera que esta profunda remodelación de la plantilla impulse al equipo a la pelea por el ascenso.

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  • Middlesbrough v Wrexham - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    El reto del ascenso está por delante

    El Middlesbrough inició su campaña nacional con una nota positiva gracias a una victoria por 1-0 sobre el Wrexham en la primera ronda de la Copa de la EFL, gracias al solitario gol de Lankshear. Se espera que la llegada de Vitek eleve de inmediato el nivel bajo palos mientras el Boro se prepara para un exigente calendario en el Championship. La principal tarea de Hellberg ahora se centra en integrar estas nuevas incorporaciones para mantener una forma regular en su intento de ascender a la Premier League.

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