Pedri (min. 62): Entró por Fabián y se situó al lado de Rodri. Mostró solidez, controló el balón con frecuencia, pasó con precisión y ayudó en defensa. En el 93, centró de forma excelente a Williams. Nota: 2,5.
Ferran Torres (desde el 62’): Entró por Oyarzabal y, cinco minutos después, cabeceó desde seis metros un centro de Yamal, aunque demasiado centrado. Desde el inicio se mostró activo y puso en aprietos a la defensa argentina. En el 87 no conectó bien, pero en el 106 su disparo dio a España la Copa del Mundo. Nota: 1,5.
Mikel Merino (desde el 75): Sustituyó a Olmo. Realizó carreras inteligentes y fue difícil de marcar. En el 103 rozó el 1-0 de cabeza. Nota: 3.
Nico Williams (desde el 75): Entró por Baena y creció con el paso de los minutos. En el 90+3 remató un contraataque centrado y algo obstinado. Al inicio de la prórroga falló un cabezazo sin marca, pero luego asistió de cabeza a Torres para el 1-0. Nota: 2.
Martín Zubimendi (desde el 99’): Entró por Rodri y no erró. Sin valoración.
Eric García (desde el 99): Entró porLaporte y, como él, tuvo poco trabajo. Sin valoración.