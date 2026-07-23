El método del palo y la zanahoria: Bastoni coquetea con el Real Madrid y Mourinho

Las declaraciones de Tullio Tinti, agente de Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, suponen un mensaje claro para los clubes interesados en sus servicios este verano.

Tinti afirmó en unas declaraciones a la cadena italiana Sky Sport: "Todavía quedan dos años en el contrato de Bastoni con el Inter, ama los colores del club y actualmente no piensa en marcharse a ningún otro equipo".

Y añadió: "Pero si en el futuro aparece un club que satisfaga al Inter y al jugador, podremos hablar del asunto, aunque por ahora no hay nada concreto que indique la existencia de negociaciones reales".

El diario "As" señaló que Bastoni figura en la lista de intereses de José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

Explicó que el agente de Bastoni empleó la táctica del "palo y la zanahoria" en sus declaraciones sobre el jugador.

Tinti dejó la puerta abierta a la posibilidad de que Bastoni salga del Inter de Milán este verano, ya que si llega una oferta que satisfaga al jugador y al club, las negociaciones comenzarán.

En cuanto al Real Madrid, hasta ahora no se ha movido por el defensa italiano, que se encuentra entre los nombres que prefiere Mourinho, y para que el conjunto merengue acometa cualquier nuevo fichaje, necesita primero vender a un jugador, algo que se aplica también a las dos posiciones que Mourinho desea reforzar: el eje de la defensa y el centro del campo.

El técnico portugués cuenta actualmente con 5 defensas en esa posición: el recién llegado Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asensio y Militão.