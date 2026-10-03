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El mermado Nápoles cae por 2-0 ante el Avellino de Alessandro Nesta en un amistoso
El modesto de la Serie B castiga a unos anfitriones mermados
El Nápoles tuvo problemas para hacer frente a sus animados visitantes de segunda división durante una sesión conjunta de entrenamiento en Castel Volturno. Los goles de Venturi y Di Maggio aprovecharon los errores de la defensa local para sellar una impresionante victoria del equipo visitante. El ensayo ofreció a Allegri una valiosa oportunidad para mantener el ritmo competitivo durante el parón internacional, con su equipo actualmente estancado en la novena posición de la Serie A con siete puntos en cinco partidos.
- Getty Images Sport
Las numerosas bajas provocan una reestructuración defensiva
Este encuentro a puerta cerrada se vio gravemente condicionado por una aguda crisis de efectivos que obligó al cuerpo técnico a alinear un once de circunstancias en todas las líneas. La ausencia de diez jugadores convocados con sus selecciones se vio agravada por una amplia lista de bajas que dejó fuera a piezas clave como Alex Meret, Leonardo Spinazzola y Scott McTominay. Esa situación dejó a Allegri apoyándose en un reducido núcleo de jugadores disponibles del primer equipo, entre ellos Amir Rrahmani y David Neres, antes de recurrir, tras el descanso, a los jóvenes del Primavera de Antonio Nocerino.
El entrenador evalúa el estado físico de los jugadores menos habituales
A pesar de la derrota sin goles, Allegri pudo extraer aspectos positivos de ganar ritmo de competición y controlar la condición física de sus jugadores menos habituales. Benoit Badiashile, Lorenzo Lucca y Sam Beukema fueron los únicos tres futbolistas que completaron los 90 minutos. El técnico trató el partido únicamente como un ejercicio para reconstruir la base física de su segunda unidad antes de conceder a la plantilla un breve descanso durante el fin de semana para resetear de cara a su regreso a la competición doméstica.
- Fotoagenzia
El Nápoles apunta a un vital rebote en la liga
La plantilla de Allegri volverá a reunirse en la ciudad deportiva el lunes para intensificar la preparación de su duelo de la sexta jornada contra el Frosinone el 10 de octubre. Además, el cuerpo médico del club también evaluará el martes la evolución física de McTominay para determinar su disponibilidad, según La Gazzetta dello Sport. Mientras tanto, esta convincente victoria supone una plataforma ideal para los hombres de Nesta de cara a un exigente regreso a la Serie B contra la Sampdoria.
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