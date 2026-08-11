La nueva temporada 2026/27 está a punto de levantar el telón. Alguna liga ya ha empezado - la Serie A lo hará el próximo fin de semana, entre el 22 y el 23 de agosto - pero mañana está programada la Supercopa de Europa entre el PSG de Luis Enrique, ganador de la Champions League, y el Aston Villa de Unai Emery, que el año pasado había conquistado la Europa League. Para muchos, los franceses son los grandes favoritos en el partido que se jugará a las 21:00 en el Red Bull Arena de Salzburgo, pero los ingleses se han reforzado con las llegadas de Garnacho - pretendido también por la Roma - y del suizo Manzambi, que había impresionado al entrenador precisamente durante la final de la Europa League con el Friburgo.
Traducido por
El mercado del PSG en la víspera de la Supercopa de Europa con el Aston Villa: a los fichajes de Digne y Akliouche, se suman los objetivos Suzuki, Godts y Ferran Torres
LOS FICHAJES Y EL OBJETIVO EN LA PORTERÍA
Los bombazos del PSG aún están por llegar; hasta ahora, el club parisino ha hecho un mercado de perfil bajo, repatriando a Lucas Digne, fichado por 7 millones precisamente del Aston Villa —si juega, será un ex—, e invirtiendo 50 en Maghnes Akliouche, llegado desde el Mónaco. Entre las caras nuevas también hay un italiano: se trata del portero de la generación 2008 Alessandro Longoni, que dejó el Milan y firmó gratis con los franceses; será el tercer portero, a la espera de entender la jerarquía entre los dos primeros: con Chevalier en la rampa de salida, el PSG está en negociaciones avanzadas con el Parma para la llegada de ZionSuzuki por 35 millones.
LOS DOS GOLPES
En ataque, el PSG quiere reforzarse con el talento del Ajax Mika Godts: diálogos abiertos desde hace semanas entre los dos clubes, la última oferta puesta sobre la mesa del Ajax es de más de 40 millones de euros y se acerca mucho a la petición de 60; ya está todo acordado con el jugador, con el que hay un acuerdo verbal para el traspaso. La gran incorporación del verano, sin embargo, podría ser Ferran Torres: según informa Marca, el jugador ha hecho saber al Barcelona, con el que tiene solo un año de contrato, que quiere irse al PSG, que está a la espera de una respuesta del Barça a la oferta de 50 millones de euros.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias