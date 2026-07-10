El Tottenham Hotspur lidera el gasto en traspasos en este mercado: 267 millones de euros, 167 más que el segundo, el Manchester City.

Los Cityzens invirtieron 135 millones en un jugador de primera clase: Elliot Anderson, titular en los cinco partidos de Inglaterra en el Mundial.

Los Spurs, que la temporada pasada se salvaron por los pelos del descenso, gastan mucho dinero en jugadores que prometen, pero aún tienen que demostrarlo. Esto resulta extraordinario incluso para el sobrecalentado mercado de fichajes inglés.

Que los clubes de la Premier League paguen elevadas cantidades por traspasos es habitual, pero ahora los clubes de origen piden cantidades de tres dígitos por jugadores de una categoría distinta.



