El mercado de fichajes se calienta: el Bayern de Múnich muestra un interés cada vez mayor en una estrella del HSV

Heuer Fernandes encaja en el perfil del Bayern, de cara a la posible retirada de Neuer. Tiene experiencia en la Bundesliga, buena formación y un coste asequible.

Si Jonas Urbig, hasta ahora segundo portero, se convirtiera en titular, Fernandes aceptaría de buen grado el rol de suplente fiable, tal como hizo en su día Sven Ulreich. Según Sport-Bild, el guardameta de 33 años valora la opción de fichar por el Bayern.

Su contrato con el Hamburgo SV vence en 2026, pero se extendería hasta 2027 si el equipo se mantiene en la categoría, lo que obligaría al Bayern a pagar una indemnización.