Según Sport Bild, el campeón alemán incluye a Daniel Heuer Fernandes en su lista para el próximo verano. Desde hace tiempo se rumorea sobre el interés de Múnich en el portero de 33 años, cada vez más firme.
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El mercado de fichajes se calienta: el Bayern de Múnich muestra un interés cada vez mayor en una estrella del HSV
Heuer Fernandes encaja en el perfil del Bayern, de cara a la posible retirada de Neuer. Tiene experiencia en la Bundesliga, buena formación y un coste asequible.
Si Jonas Urbig, hasta ahora segundo portero, se convirtiera en titular, Fernandes aceptaría de buen grado el rol de suplente fiable, tal como hizo en su día Sven Ulreich. Según Sport-Bild, el guardameta de 33 años valora la opción de fichar por el Bayern.
Su contrato con el Hamburgo SV vence en 2026, pero se extendería hasta 2027 si el equipo se mantiene en la categoría, lo que obligaría al Bayern a pagar una indemnización.
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¿Qué pasará con Manuel Neuer en el FC Bayern?
En Hamburgo, Heuer Fernandes es el indiscutible número uno. Esta temporada ha jugado 31 partidos, encajando 49 goles y dejando su portería a cero en seis ocasiones. Sus buenas actuaciones con el HSV le llegaron a colocar como opción para ser tercer portero de Alemania en el Mundial.
En el FCB aún no se sabe qué pasará con Neuer este verano: el portero de 40 años no ha confirmado si seguirá un año más o se retirará.
Si Neuer se retira, el Bayern deberá buscar un portero, pues solo contarían con Urbig y con Sven Ulreich, cuyo contrato también vence en verano. Se descarta el regreso de Alexander Nübel, cedido al VfB Stuttgart hasta final de curso, y el de Daniel Peretz, quien lucha por el ascenso con el Southampton FC.