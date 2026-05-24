«El mercado de fichajes más importante de todos los tiempos»: Michael Carrick tiene «mucho trabajo por delante» para convertir al Manchester United en un serio aspirante al título de la Premier League

Carrick subrayó que el United no puede estancarse tras los avances de esta temporada y que la plantilla necesita una remodelación para acortar distancias con los líderes de la Premier League.

«Lo bonito de la próxima ventana de fichajes es que siempre es lo más grande del mundo y, en mi opinión, la más importante de todos los tiempos para cualquier club», explicó, según cita la web oficial del club.

Así es el fútbol: siempre quieres avanzar. Sabemos en qué etapa estamos y hacia dónde vamos.

Hay trabajo por hacer: algunos jugadores se van y debemos aprovechar al máximo esta ventana».