Según el periódico italiano Corriere dello Sport, el BVB ya ha llegado a un acuerdo de principio con el delantero sobre los detalles económicos del contrato, pero las negociaciones por el traspaso son complicadas.
Traducido por
¡El mercado de fichajes entra en su fase decisiva! El BVB habría alcanzado un acuerdo con la joven promesa del DFB
Sin embargo, el Borussia aún duda en presentar una oferta oficial al FC Brujas, pues primero debe resolver asuntos clave de plantilla. Se asegura que los «amarillos y negros» tienen ahora ventaja en las negociaciones gracias a la indecisión de sus rivales.
Durante meses se dio por hecho el fichaje del internacional sub-21, nacido en Cagliari, por la AS Roma, con la que ya habría un acuerdo. El delantero prefería la Serie A.
- Getty Images
¿Quiénes son las alternativas del BVB a Nicolo Tresoldi?
La Roma debe vender antes a otros jugadores para poder presentar en Bélgica su oferta de 25 millones de euros. Mientras, los agentes de Tresoldi exploran otras opciones de alto nivel. Además del Atlético de Madrid, el BVB se mostró especialmente interesado.
El Borussia, donde Tresoldi aún tiene contrato hasta 2029, solo presentará una oferta rápida si se concreta la salida de Serhou Guirassy. Su delantero estrella, de 30 años, podría salir: se le vincula con el Fenerbaçe. Si se concreta, el BVB buscaría un reemplazo y apostaría por Tresoldi.
Si no se concreta, el Dortmund baraja alternativas como Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) y Randal Kolo Muani (París Saint-Germain).
Nicolo Tresoldi, con una evolución impresionante en Brujas
Tresoldi ha despegado de forma fulgurante. Tras fichar por el Brujas procedente del Hannover 96 en verano de 2025, el joven delantero brilló en la Pro League belga con 23 goles y nueve asistencias en 58 partidos, lo que atrajo la atención de clubes de toda Europa.
Su perfil de ‘9’ clásico y potente llamó pronto la atención de la DFB. Julian Nagelsmann no lo citó para el Mundial por cuestiones tácticas, pero elogió su nivel. Sin embargo, un fichaje por un grande de Europa podría acelerar su debut con la absoluta.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias