El jugador, de 24 años, tiene contrato con el Bayern hasta 2029. Según Sky, el club quiere renovarlo antes de tiempo. Se espera que su sueldo aumente y que se convierta en uno de los tres mejor pagados, junto a Musiala y Kane.

Tras una temporada excepcional en Múnich, con 53 puntos en 52 partidos, el francés atrae el interés de otros clubes. Desde hace semanas se rumorea sobre el Real Madrid. El presidente Florentino Pérez lo ve como el fichaje ideal, aunque el club blanco ha negado cualquier contacto: «El Real Madrid CF desea aclarar que no ha mantenido contacto alguno, ni directo ni indirecto, con el jugador Michael Olise, sus representantes ni nadie de su entorno».

El jugador no se ha pronunciado sobre las especulaciones. Ahora está con la selección francesa en el Mundial. Tras perder 0-2 con España en semifinales, Francia se quedó sin final y jugará el sábado por el tercer puesto contra Inglaterra.