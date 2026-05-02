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«El mejor partido que he visto nunca»: el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, explica por qué el PSG y el Bayern están «en otra dimensión»
Arteta, sorprendido por los grandes de Europa
Diego Simeone cuestionó la disciplina defensiva del PSG y el Bayern, mientras que el técnico de los Gunners elogió el partido y lo calificó como único.
«El Bayern contra el PSG fue quizá el mejor partido que he visto en cuanto a calidad colectiva e individual; nunca había visto algo así», afirmó Arteta. Aun así, apuntó que ese ritmo alto es posible gracias a sus ligas nacionales, que facilitan la rotación y la recuperación.
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La frescura sigue siendo el principal factor diferenciador
Arteta cree que la exigencia de la Premier League hace casi imposible que los equipos ingleses lleguen a semifinales con la misma frescura física que el PSG o el Bayern. A su juicio, comparar ambos entornos sin considerar el desgaste del calendario local es un error.
«Para mostrar tanta calidad hay que estar muy fresco, y la diferencia entre las ligas y la forma en que compiten es como el día y la noche. Basta ver las últimas estadísticas. Comparamos dos mundos distintos. No se puede juzgar una parte sin contexto; no es justo», añadió el español.
Preocupaciones por el estado físico de los Gunners
La búsqueda de la gloria del Arsenal se ve obstaculizada por una lista de lesionados que crece justo cuando el equipo se prepara para enfrentarse al Fulham este sábado. Una victoria les pondría seis puntos por encima del Manchester City en la cima de la Premier League, pero Arteta está preocupado por el estado de la rodilla del capitán Martin Odegaard, cuya participación es dudosa. El noruego se suma a una lista que ya incluye a Jurrien Timber y Kai Havertz.
«Lo más importante es tener a todos los jugadores disponibles y en plena forma», afirmó Arteta. «Cuando ves a los otros dos equipos de la otra noche, ¿cuántos tenían disponibles? Todos, y en su mejor nivel. Eso es clave».
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Polémica en la escena europea
El cansancio no es el único obstáculo para el Arsenal; el empate 1-1 con el Atlético aún genera polémica. El centrocampista Declan Rice está en una situación disciplinaria delicada por sus comentarios sobre el arbitraje en Madrid. Pese a distracciones y agotamiento, Arteta pidió a sus jugadores que aprovechen el momento para dejar huella en la historia del club.
«Sabemos lo que está en juego», añadió con tono desafiante. «Tenemos que darlo todo. Cada uno debe liderarse a sí mismo y hacerse responsable del momento, porque el impacto que tengamos ahora definirá la historia del club».
Con la meta a la vista en la Premier League y la Champions League, los Gunners deben hallar el equilibrio entre sus piernas cansadas y sus grandes ambiciones.