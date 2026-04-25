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Andreas Koenigl

Traducido por

«El mejor jugador del mundo»: Nadiem Amiri elogia a la estrella del FC Bayern tras una increíble remontada en Maguncia

Bundesliga
Mainz 05 vs Bayern Múnich
Mainz 05
Bayern Múnich
M. Olise
N. Amiri

El Bayern protagoniza un partido increíble en Maguncia: Amiri queda impresionado y califica a una estrella del FCB como «el mejor jugador del mundo».

Con Michael Olise, Harry Kane y Jamal Musiala, el Bayern Múnich remontó un 0-3 al descanso y venció 4-3 al Mainz. Nadiem Amiri elogió al rival, pero criticó a su equipo.

  • «Me faltan un poco las palabras. Hemos jugado una primera parte increíble. Sabíamos que habíamos enfadado al Bayern y lo que nos esperaba», explicó Amiri tras el partido en Sky.

    Al descanso, con 0-3, el técnico del FCB, Vincent Kompany, respondió con los ingresos de Kane y Olise, y poco después el de Musiala. Los tres marcaron y firmaron un desenlace épico.

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    Amiri: «¡Michael Olise es el mejor jugador del mundo!»

    «La calidad que se ve ahí es imposible de defender», admitió Amiri; sin embargo, «nunca debemos permitir un 3-0. Es el mejor ejemplo de por qué el Bayern es hoy el mejor equipo del mundo».

    Ese equipo, que en las próximas semanas se medirá al vigente campeón París Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, cuenta además con el mejor jugador del mundo, según Amiri: «Para mí, Michael Olise es hoy el mejor jugador del mundo», afirmó en DAZN.

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