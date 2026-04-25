«El mejor jugador del mundo»: Nadiem Amiri elogia a la estrella del FC Bayern tras una increíble remontada en Maguncia

«Me faltan un poco las palabras. Hemos jugado una primera parte increíble. Sabíamos que habíamos enfadado al Bayern y lo que nos esperaba», explicó Amiri tras el partido en Sky.

Al descanso, con 0-3, el técnico del FCB, Vincent Kompany, respondió con los ingresos de Kane y Olise, y poco después el de Musiala. Los tres marcaron y firmaron un desenlace épico.