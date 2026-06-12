«El mejor futbolista de la historia»: la edad no afecta a Lionel Messi, pues Ousmane Dembélé afirma que puede llevar a Argentina a otra gloria mundial

En declaraciones a «Marca» sobre los favoritos del torneo y sobre si un Messi de 38 años podría repetir sus hazañas de Catar 2022, Dembélé lo elogió: «Por supuesto, puede ganar cualquier trofeo. Ya vi de lo que era capaz en el Barcelona».

Al preguntarle si sus cuatro años más le restarán, respondió seguro: «Eso no cambia nada. Es el mejor que he visto, el mejor del fútbol. Aún es increíblemente peligroso. Es difícil pararlo a los 38, pero él siempre tendrá esas cualidades. Tendremos que tener cuidado con él porque es perfectamente capaz de volver a ganarlo».