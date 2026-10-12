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imago-sport-1084282104.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡El mejor equipo del mundo!»: Lucas Torreira se sincera sobre el Barcelona antes del duelo en Estambul

Barcelona
Galatasaray
L. Torreira
Galatasaray vs Barcelona
Liga de Campeones

El centrocampista del Galatasaray Lucas Torreira admitió que su equipo se enfrentará al mejor equipo del mundo cuando el Barcelona visite Estambul. Sin embargo, el uruguayo insistió en que el campeón turco no renunciará a su estilo agresivo en el RAMS Park.

  • Torreira disfruta del reto de medirse a la élite mundial

    El centrocampista del Galatasaray Lucas Torreira compareció en representación de la plantilla junto al entrenador Okan Buruk en la rueda de prensa oficial previa al partido contra el Barcelona. El internacional uruguayo reconoció la magnitud del reto y prometió que el Galatasaray lo dará todo en casa.

    Torreira subrayó que disputar partidos de esta envergadura no requiere estímulos externos.

    «Vamos a competir contra el mejor equipo del mundo. Queremos ganar», declaró Torreira ante los periodistas. «A veces no necesitas una motivación extra; en este tipo de partidos ya te motivas tú solo».

  • Sporting Club de Portugal v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Respeto por la maestría del Barcelona en el centro del campo

    Al analizar el planteamiento táctico del Barcelona de Hansi Flick, Torreira elogió la calidad del centro del campo rival, pero insistió en que el Galatasaray se mantendrá fiel a sus principios. «Tienen a los mejores jugadores en el centro del campo. La posesión es importante para ellos», señaló Torreira.

    «Intentan cansar al rival y hacerle daño».

    «Jugaremos con la misma mentalidad. Nuestra identidad no cambiará. Queremos ganar todos los partidos. Cuando haya que defender, defenderemos; cuando tengamos que robar el balón, lo robaremos».

  • Orientando al joven talento Aleksey Batrakov

    Torreira también habló con afecto de su papel a la hora de ayudar a Aleksey Batrakov, incorporado este verano, a adaptarse a la vida en Estambul, y elogió la aportación técnica y defensiva del joven. «Batrakov me sorprendió tanto por su personalidad como por su capacidad para jugar», reveló Torreira.

    «Intenté ayudarle mucho durante este periodo, no solo dentro del campo, sino también fuera».

    «En el equipo necesitas jugadores como Batrakov, capaces de marcar la diferencia. Estoy muy contento de que se haya unido a nosotros».

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  • imago-sport-1082740513.jpgZUMA Press Wire

    Piden a la afición de Estambul que impulse al equipo

    Con el Galatasaray en busca de su primera victoria en la fase de la Champions League tras el tropiezo de la primera jornada, Torreira pidió a la afición local que creara un ambiente intimidante para los visitantes catalanes.

    «Jugar en casa es muy importante y estamos muy motivados», concluyó Torreira.

    «Queremos hacer felices a nuestros aficionados».

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