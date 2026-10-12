«¡El mejor equipo del mundo!»: Lucas Torreira se sincera sobre el Barcelona antes del duelo en Estambul

El centrocampista del Galatasaray Lucas Torreira compareció en representación de la plantilla junto al entrenador Okan Buruk en la rueda de prensa oficial previa al partido contra el Barcelona. El internacional uruguayo reconoció la magnitud del reto y prometió que el Galatasaray lo dará todo en casa.

Torreira subrayó que disputar partidos de esta envergadura no requiere estímulos externos.

«Vamos a competir contra el mejor equipo del mundo. Queremos ganar», declaró Torreira ante los periodistas. «A veces no necesitas una motivación extra; en este tipo de partidos ya te motivas tú solo».