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«¡El mejor equipo del mundo!»: Lucas Torreira se sincera sobre el Barcelona antes del duelo en Estambul
Torreira disfruta del reto de medirse a la élite mundial
El centrocampista del Galatasaray Lucas Torreira compareció en representación de la plantilla junto al entrenador Okan Buruk en la rueda de prensa oficial previa al partido contra el Barcelona. El internacional uruguayo reconoció la magnitud del reto y prometió que el Galatasaray lo dará todo en casa.
Torreira subrayó que disputar partidos de esta envergadura no requiere estímulos externos.
«Vamos a competir contra el mejor equipo del mundo. Queremos ganar», declaró Torreira ante los periodistas. «A veces no necesitas una motivación extra; en este tipo de partidos ya te motivas tú solo».
- Getty Images Sport
Respeto por la maestría del Barcelona en el centro del campo
Al analizar el planteamiento táctico del Barcelona de Hansi Flick, Torreira elogió la calidad del centro del campo rival, pero insistió en que el Galatasaray se mantendrá fiel a sus principios. «Tienen a los mejores jugadores en el centro del campo. La posesión es importante para ellos», señaló Torreira.
«Intentan cansar al rival y hacerle daño».
«Jugaremos con la misma mentalidad. Nuestra identidad no cambiará. Queremos ganar todos los partidos. Cuando haya que defender, defenderemos; cuando tengamos que robar el balón, lo robaremos».
Orientando al joven talento Aleksey Batrakov
Torreira también habló con afecto de su papel a la hora de ayudar a Aleksey Batrakov, incorporado este verano, a adaptarse a la vida en Estambul, y elogió la aportación técnica y defensiva del joven. «Batrakov me sorprendió tanto por su personalidad como por su capacidad para jugar», reveló Torreira.
«Intenté ayudarle mucho durante este periodo, no solo dentro del campo, sino también fuera».
«En el equipo necesitas jugadores como Batrakov, capaces de marcar la diferencia. Estoy muy contento de que se haya unido a nosotros».
- ZUMA Press Wire
Piden a la afición de Estambul que impulse al equipo
Con el Galatasaray en busca de su primera victoria en la fase de la Champions League tras el tropiezo de la primera jornada, Torreira pidió a la afición local que creara un ambiente intimidante para los visitantes catalanes.
«Jugar en casa es muy importante y estamos muy motivados», concluyó Torreira.
«Queremos hacer felices a nuestros aficionados».
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