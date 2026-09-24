Nacido en las East Midlands, Heskey se formó en la cantera del Leicester y debutó con el primer equipo a los 17 años, cuando aún estaba en su primer año como becario. A partir de ahí ya no hubo forma de frenarle, y ayudó al Leicester a regresar a la Premier League en su primera temporada completa como habitual.

Después de irrumpir con fuerza en la máxima categoría, con O’Neill al mando desde el banquillo, el poderoso delantero no tardó en despertar el interés de otros equipos. En 1999 llegó la primera de sus 62 internacionalidades con Inglaterra, antes de poner rumbo a Merseyside al año siguiente en un traspaso récord por entonces de 11 millones de libras (15 millones de dólares).

Convertido en el complemento perfecto para Robbie Fowler y Michael Owen, Heskey ganó la FA Cup, la Copa de la Liga, la Community Shield, la Copa de la UEFA y la Supercopa de la UEFA durante su etapa en el Liverpool, con cinco de esos trofeos conquistados en el inolvidable año natural de 2001, cuando el técnico francés Houllier atravesó una racha triunfal.

Después jugaría en Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets y Bolton antes de colgar las botas en 2016, a los 38 años. Se retiró tras haber marcado 110 goles en la Premier League y después de haber disputado Eurocopas y Mundiales como internacional.