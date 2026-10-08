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«El mejor deportista de la historia»: Lisandro Martínez escribe una emotiva despedida a Lionel Messi tras su última aparición con Argentina
Emotivo homenaje aclamó a un icono desaparecido
La estrella de Old Trafford expresó una profunda admiración por su compatriota mientras el icónico creador de juego ponía oficialmente fin a su trayectoria internacional el martes. El central, conocido cariñosamente como Licha, ingresó poco después del descanso para sustituir a Nicolas Otamendi en el encuentro de celebración. Esa aparición marcó la 30.ª vez que ambos compartían el campo con Argentina, una asociación destacada por su triunfo en el Mundial de 2022 en Catar.
- Getty Images Sport
El defensa dedica un emotivo homenaje en las redes sociales
Tras el pitido final, el defensa recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un vídeo de Messi en el autobús del equipo junto a varios clips que documentaban sus momentos memorables juntos. Acompañando la publicación, escribió: "Qué privilegio fue haber compartido con el mejor atleta de la historia. Estamos perdiendo al mejor, te vamos a echar de menos el resto de nuestras vidas, Leo".
Se despidió del mensaje añadiendo: "¡¡Te quiero con todo mi corazón!!"
Telón a un viaje histórico
El partido estuvo marcado por la pirotecnia y por una ovación en pie en el minuto 10 para honrar el icónico dorsal. El capitán saliente coronó su partido internacional número 208 al fusilar un penalti a la escuadra, elevando su cifra récord con la selección hasta los 126 goles. Otamendi y Nico Paz también vieron puerta para poner el broche a una noche memorable ante los visitantes africanos.
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Las obligaciones domésticas reclaman al defensa que regresa
El encuentro puso fin a un parón internacional de tres semanas para el contingente viajero del United. Ahora, la atención vuelve a los asuntos domésticos, ya que el Manchester United recibe al Tottenham Hotspur en Old Trafford el sábado 10 de octubre, en un partido que comenzará a las 18:30 CEST. Se espera que Martínez regrese directamente al centro de la defensa de Michael Carrick para el duelo de la Premier League.
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