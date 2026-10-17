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«¡El mejor del mundo!»: Neymar da su veredicto definitivo sobre Lamine Yamal mientras la joven promesa del Barcelona busca conquistar el Balón de Oro
Gran respaldo a una joven promesa del Barcelona
Neymar ha mostrado todo su apoyo a Yamal en la carrera por ganar el próximo Balón de Oro. El brasileño recurrió a las redes sociales para elogiar al joven extremo. Al publicar una imagen en sus redes sociales, Neymar dejó muy clara su opinión sobre la joven promesa del Barcelona. Declaró: «Lamine Yamal es el mejor del mundo».
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Comparación de dos temporadas estelares
Neymar llegó a esa atrevida conclusión tras compartir una comparación estadística elaborada por las plataformas Score90 y Sofascore. La imagen ponía frente a frente dos temporadas históricas de ambos atacantes.
El gráfico mostraba la espectacular temporada 2017-18 de Neymar en el Paris Saint-Germain, en la que marcó 25 goles y dio 16 asistencias en 27 partidos. Junto a sus cifras aparecían las estadísticas de Yamal en el inicio de la presente campaña con el Barcelona.
Yamal ha comenzado la temporada de forma fulgurante, con ocho goles y nueve asistencias en sus primeros 10 partidos con el Barcelona. Esas cifras convencieron a Neymar de que el adolescente está por encima del resto del mundo del fútbol.
Fuerte vínculo fuera del campo
El respaldo público de la estrella del Santos pone de relieve la estrecha relación que mantienen los dos jugadores fuera del campo. Ambos conservan una gran amistad desde que pasaron tiempo juntos durante unas vacaciones en Brasil en 2025.
Su amistad da aún más peso al respaldo de Neymar mientras Yamal compite por el mayor galardón individual del fútbol. El extremo sigue siendo comparado con las grandes figuras de este deporte, y su meteórico ascenso no muestra señales de frenarse. Su sensacional rendimiento en el Barcelona lo ha convertido rápidamente en uno de los principales candidatos a escala mundial.
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La atención se centra en los premios de Londres
Yamal esperará ahora el veredicto oficial en la gala de entrega del premio, que reunirá al mundo del fútbol en Londres el 26 de octubre. El extremo aspira a coronar su sensacional primer mes de la temporada con el máximo galardón.
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