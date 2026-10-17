Neymar llegó a esa atrevida conclusión tras compartir una comparación estadística elaborada por las plataformas Score90 y Sofascore. La imagen ponía frente a frente dos temporadas históricas de ambos atacantes.

El gráfico mostraba la espectacular temporada 2017-18 de Neymar en el Paris Saint-Germain, en la que marcó 25 goles y dio 16 asistencias en 27 partidos. Junto a sus cifras aparecían las estadísticas de Yamal en el inicio de la presente campaña con el Barcelona.

Yamal ha comenzado la temporada de forma fulgurante, con ocho goles y nueve asistencias en sus primeros 10 partidos con el Barcelona. Esas cifras convencieron a Neymar de que el adolescente está por encima del resto del mundo del fútbol.







