El mejor del Mundial... Güler ilumina la oscuridad de Turquía frente a Australia

Montilla afirmó que no le sorprendió la alineación titular de Australia, pero lamentó que su equipo no aprovechara el 78 % de posesión en la derrota por 2-0.
Reconoció que, en los últimos minutos, no introdujo más atacantes por miedo a los contraataques australianos.
Preguntado por sus suplentes y por la falta de intensidad física de su equipo, explicó que necesitaba jugadores que igualaran el físico de Australia y, al mismo tiempo, mantener en el campo a Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, clave pese a no estar al cien por cien.
Y añadió: «Cuando pierdes, debes aceptar todas las críticas, incluso las que no te parecen justas. Sé que a menudo me critican por no alinear a los jugadores más fuertes físicamente, pero, aun así, las acepto y sé que los demás mejoran. Por eso quise dejar a Güler en el campo hasta el final».
Quería dejar a Güler en el campo. Cuando pasamos a Arda al centro, vi que Jan Ozkan rendía mejor como segundo delantero, así que decidí mantener a Arda hasta el final. Sin embargo, al pasar a Kenan Yildiz a la izquierda, Jan quedó sin espacio».