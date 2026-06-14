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Turkey v Venezuela - International FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

El mejor del Mundial... Güler ilumina la oscuridad de Turquía frente a Australia

FEATURES
Analysis
A. Guler
T. Henry
V. Montella
Turquía
Australia
World Cup
Turquía
Francia
Italia
Australia

El impacto inicial

Arda Güler, estrella del Real Madrid, brilló pese a la derrota de Turquía ante Australia por 2-0 este domingo en la primera jornada del Grupo D de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Pese a la dura derrota europea ante un rival asiático, el joven fue un rayo de esperanza para el equipo dirigido por Vincenzo Montella.

  • Números especiales

    Las estadísticas de Gol fueron muy prometedoras: tocó el balón 106 veces, completó 68 de 73 pases y acertó 4 pases largos.

    Creó dos ocasiones claras, dio dos pases clave, realizó cinco centros y completó cinco regates.

    Realizó 8 disparos a puerta, máximo registro del torneo hasta ahora, Turquía sumó 30 disparos, la mayor cifra de un equipo que no marca en un partido del Mundial desde los 31 de Portugal ante Inglaterra en 2006.

    Sufrió 3 faltas y realizó 1 intervención defensiva, ganó 5 duelos y recuperó el balón 3 veces.

    • Anuncios
  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El personaje del héroe

    Antes del pitido inicial, las cámaras captaron a Güler entrando al campo y animando a sus compañeros: «Vamos, chicos, somos mucho mejores que ellos; demostremos desde el primer minuto».

    A pesar de tener solo 21 años y de ser su debut mundialista, Aunque la selección turca tiene otras estrellas más experimentadas, como Hakan Çalhanoğlu, del Inter de Milán, la personalidad del madridista le llevó a asumir el liderazgo moral antes del saque inicial del Mundial.

  • Reconocimiento de la negligencia

    Güler reconoció tras la derrota que Turquía lo intentó, pero falló en marcar.

    Tras la derrota ante Australia, Güler declaró a la prensa: «Felicito a Australia; aprovecharon sus oportunidades y nosotros no».

    Reconoció: «No voy a mentir, es difícil aceptar algunas decisiones de esta noche. Hubo momentos en los que pensamos que debían haber pitado manos, y sin embargo el juego siguió. No es la única razón de nuestra derrota, pero esos momentos pueden cambiar un partido».

    Y concluyó: «El árbitro lo vio de otra manera y debemos respetarlo, aunque no estemos de acuerdo. También debemos mirarnos a nosotros mismos: no creamos suficientes ocasiones, no defendimos bien y Australia nos castigó».

    Concluyó: «La afición tiene derecho a sentirse decepcionada, y nosotros también. Aprenderemos de esto, volveremos más fuertes y nos aseguraremos de que este resultado no defina nuestro torneo».

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-TUR-MKDAFP

    Comentario de Henry sobre el centro Güler

    Thierry Henry, leyenda de Francia, analizó la derrota de Turquía: «Si hubieras visto el partido, sobre todo cómo Çalhanoğlu y Yumsek dominaron el juego, habría sido fantástico. Desde las estadísticas, el mejor equipo perdió».

    Y añadió: «Vincenzo Montella preparó muy bien al equipo, pero alinear a Arda Güler en la banda izquierda les penalizó; si le hubiera dejado jugar como mediapunta, habrían rendido mejor».

    Y añadió: «Entrenar no es fácil; a veces no sabes qué decir para motivar a tus jugadores, y quizá ese fue el caso de Montella hoy».

    Concluyó: «Turquía tiene un gran equipo con jóvenes como Yildiz, Kadıoğlu y Arda Güler, además de experiencia. Es una pena la derrota, pero seguro volverán más fuertes».

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las justificaciones de Montella

    Montilla afirmó que no le sorprendió la alineación titular de Australia, pero lamentó que su equipo no aprovechara el 78 % de posesión en la derrota por 2-0.

    Reconoció que, en los últimos minutos, no introdujo más atacantes por miedo a los contraataques australianos.

    Preguntado por sus suplentes y por la falta de intensidad física de su equipo, explicó que necesitaba jugadores que igualaran el físico de Australia y, al mismo tiempo, mantener en el campo a Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, clave pese a no estar al cien por cien.

    Y añadió: «Cuando pierdes, debes aceptar todas las críticas, incluso las que no te parecen justas. Sé que a menudo me critican por no alinear a los jugadores más fuertes físicamente, pero, aun así, las acepto y sé que los demás mejoran. Por eso quise dejar a Güler en el campo hasta el final».

    Quería dejar a Güler en el campo. Cuando pasamos a Arda al centro, vi que Jan Ozkan rendía mejor como segundo delantero, así que decidí mantener a Arda hasta el final. Sin embargo, al pasar a Kenan Yildiz a la izquierda, Jan quedó sin espacio».

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