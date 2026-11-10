Kane se ha convertido en una leyenda de nuestros días, con actuaciones a nivel de clubes y de selecciones que a veces desafían toda lógica. Marcó 73 goles entre el Bayern e Inglaterra durante la temporada 2025-26 y conquistó su segundo título de la Bundesliga.

Tras firmar cifras propias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se ha unido a esas leyendas ganadoras del Balón de Oro al añadir un Balón de Oro a su impresionante trayectoria, imponiéndose a rivales como la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal y el «galáctico» del Real Madrid Kylian Mbappe.

Preguntado por si Kane merece ser considerado el «mejor jugador del planeta», Richards respondió: «Creo que los tres lo merecían por distintos motivos. Alguien como Lamine, que obviamente ganó el Mundial. Sí, llegó a la competición con una lesión y no vimos su mejor versión, pero lo que hizo por momentos la temporada pasada fue sencillamente increíble.

»Luego está Kylian Mbappe, un jugador que siempre me ha encantado porque es capaz de fabricarse sus propios goles. Cuando hablas de futbolistas por los que te apetece ir a ver fútbol o pagar una entrada, para mí él es uno de ellos. Es muy dinámico. Marcó muchos goles y lo hizo muy bien en el Mundial. Pero, obviamente, Francia no lo ganó.

»Y después está Harry Kane, que estuvo a un nivel descomunal, al menos en la Bundesliga la temporada pasada. También estuvo magnífico en el Mundial, con todos sus goles y asistencias. Pero, si hablamos de cifras, de regularidad y de alguien que ha desarrollado su juego y ya no es solo, con todos los respetos, un goleador, ahora es un jugador mucho más completo. Me alegré muchísimo por él.

»Podría haber ganado cualquiera de los tres. Me alegró que lo ganara Harry Kane por todo el camino que ha recorrido, por todas las cesiones que ha vivido y porque todo el mundo se burlaba de él por no ganar nada en el Tottenham. Después se fue al Bayern de Múnich y todos decían: “¿Es la decisión correcta si allí solo vas a ganar la Bundesliga?”. Pero, vaya, su trayectoria ha sido extraordinaria. Estoy orgulloso de él. Sin duda, es un justo ganador».