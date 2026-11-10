«El mejor de nuestra generación»: Harry Kane sigue por detrás de los «verdaderos héroes» de Inglaterra de 1966, pero Micah Richards afirma que el delantero del Bayern de Múnich fue un «justo ganador» del Balón de Oro de 2026
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Inglaterra aún espera llevar el fútbol de vuelta a «casa»
El prolífico exdelantero del Tottenham, que ha mantenido un nivel individual extraordinario en el Bayern de Múnich, ha estado muy cerca de conquistar grandes títulos con Inglaterra. Como capitán, ha disputado dos finales de la Eurocopa y ha alcanzado un par de semifinales de la Copa del Mundo.
Inglaterra sigue esperando que el fútbol vuelva a «casa», sin que Sir Gareth Southgate ni Thomas Tuchel hayan logrado llevarla hasta el título. Sin embargo, la esperanza sigue viva de cara a la Eurocopa de 2028, que se disputará en suelo británico.
Kane debería participar en ese torneo, ya que, a sus 33 años, no da señales de bajar el ritmo. Quizá necesite proclamarse campeón para superar a figuras como Bobby Moore y Bobby Charlton en cualquier clasificación de los mejores de todos los tiempos.
¿Puede Kane convertirse en el mejor futbolista de la historia del fútbol inglés?
Richards lo reconoce. El exdefensa de Inglaterra se ha unido al Bollington United para una segunda etapa como entrenador en el programa «Best Worst Team» de Specsavers y ha declarado a GOAL: «Siempre es difícil porque son generaciones diferentes. Son épocas diferentes. Se puede decir que es el mejor de todos los tiempos de nuestra generación. Pero, si nos remontamos a los chicos que ganaron el Mundial del 66, imagina la emoción que generó aquello y lo que supuso para el país en aquel momento.
«Si Harry Kane consiguiera de algún modo un título, la Eurocopa dentro de un par de años, entonces sí, quizá podría consolidar esa condición. Pero los chicos que ganaron el Mundial son los héroes, ¿no? Son los verdaderos héroes».
- Specsavers
El prolífico delantero ya es ganador del Balón de Oro
Kane se ha convertido en una leyenda de nuestros días, con actuaciones a nivel de clubes y de selecciones que a veces desafían toda lógica. Marcó 73 goles entre el Bayern e Inglaterra durante la temporada 2025-26 y conquistó su segundo título de la Bundesliga.
Tras firmar cifras propias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se ha unido a esas leyendas ganadoras del Balón de Oro al añadir un Balón de Oro a su impresionante trayectoria, imponiéndose a rivales como la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal y el «galáctico» del Real Madrid Kylian Mbappe.
Preguntado por si Kane merece ser considerado el «mejor jugador del planeta», Richards respondió: «Creo que los tres lo merecían por distintos motivos. Alguien como Lamine, que obviamente ganó el Mundial. Sí, llegó a la competición con una lesión y no vimos su mejor versión, pero lo que hizo por momentos la temporada pasada fue sencillamente increíble.
»Luego está Kylian Mbappe, un jugador que siempre me ha encantado porque es capaz de fabricarse sus propios goles. Cuando hablas de futbolistas por los que te apetece ir a ver fútbol o pagar una entrada, para mí él es uno de ellos. Es muy dinámico. Marcó muchos goles y lo hizo muy bien en el Mundial. Pero, obviamente, Francia no lo ganó.
»Y después está Harry Kane, que estuvo a un nivel descomunal, al menos en la Bundesliga la temporada pasada. También estuvo magnífico en el Mundial, con todos sus goles y asistencias. Pero, si hablamos de cifras, de regularidad y de alguien que ha desarrollado su juego y ya no es solo, con todos los respetos, un goleador, ahora es un jugador mucho más completo. Me alegré muchísimo por él.
»Podría haber ganado cualquiera de los tres. Me alegró que lo ganara Harry Kane por todo el camino que ha recorrido, por todas las cesiones que ha vivido y porque todo el mundo se burlaba de él por no ganar nada en el Tottenham. Después se fue al Bayern de Múnich y todos decían: “¿Es la decisión correcta si allí solo vas a ganar la Bundesliga?”. Pero, vaya, su trayectoria ha sido extraordinaria. Estoy orgulloso de él. Sin duda, es un justo ganador».
Richards ofrece una recompensa por marcar un gol en su puesto de entrenador
Richards ha compartido equipo con algunos delanteros legendarios a lo largo de los años, entre ellos Wayne Rooney en la selección, y espera transmitirles sus conocimientos tras unirse al Bollingham United Sunday Blues.
El equipo de Cheshire perdió todos los partidos que disputó la temporada pasada, incluida una sonrojante derrota por 31-1. El «entrenador Meeks» está recurriendo a sus contactos para incorporar a exinternacionales, especialistas y personalidades destacadas con las que solucionar los principales problemas del equipo, desde las jugadas a balón parado hasta la serenidad bajo presión.
También ha ofrecido una recompensa de 5.000 libras al principal delantero del equipo, Sam «Goody» Goodwin, si alcanza los 40 goles esta temporada. Esas son las cifras que Kane aspira a perseguir de nuevo.
Preguntado por si los incentivos son, y siempre han sido, la mejor manera de sacar el máximo rendimiento de los futbolistas, Richards respondió: «¿Sabes qué? Voy a rebajar ese objetivo. Voy a rebajarlo porque creo que 40 son muchos. 25 es más realista, ¿no te parece?
»Es un buen jugador, pero presumía de todos los goles que había marcado. Así que dije: 40. Pero creo que necesitamos un objetivo más realista. Voy a decir 25. A todos nos gusta recibir una pequeña prima al final, ¿no? Hagamos el trabajo que hagamos, un pequeño incentivo viene bien. Así que, ¿por qué no? Es un gran chico, tiene una gran personalidad y me cae muy bien. Le pagaré las 5.000 libras si marca esos goles».
Los goleadores son fundamentales para cualquier equipo.
Mientras sigue de cerca cómo le va a Goodwin en los próximos partidos, Richards es uno de los que esperan con ganas ver cómo Inglaterra, con algunas caras nuevas convocadas, se desenvuelve ante Croacia y España en sus últimos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.
El primero de esos encuentros se disputa el jueves en el estadio de Wembley, con el capitán Kane preparado para reescribir los libros de récords al superar al exportero Peter Shilton en número de partidos disputados.
Sigue la trayectoria del Bollington United en «Specsavers’ Best Worst Team: Season 5», una trepidante serie de YouTube de ocho episodios que recoge cada fallo a balón parado, cada error defensivo y cada inesperado momento de magia mientras el equipo afronta una temporada sin igual con un poco de ayuda de los expertos. Busca «Specsavers’ Best Worst Team» en YouTube para seguir la serie y ver cómo le va a Bolly.
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