Al reflexionar sobre la enorme cantidad de talento a disposición de Mikel Arteta, Merino expresó su entusiasmo por la competencia por un puesto dentro de la plantilla. «Sinceramente, es irreal. Probablemente, el mejor centro del campo del fútbol», dijo el campeón del mundo. «La cantidad de calidad que tenemos ahí, con cada jugador que puede entrar al campo y rendir a un gran nivel. Es fantástico.

«Eso es bueno para el equipo. Eso es bueno para la plantilla. Eleva el nivel de todos porque, si tienes un mal día, el que está cerca de ti va a hacer un gran trabajo».

Merino continuó al hablar de su nuevo compañero de equipo: «Un fichaje increíble. Ha demostrado durante estos años lo bueno que es en el Newcastle. Y hoy lo ha vuelto a demostrar.

«Mucha calma, capacidad técnica y también mucho esfuerzo defensivo. Así que es un muy buen fichaje. Un jugador top, pero tenemos muchos de esos en este equipo. Así que todo el que venga para ayudar al equipo es bienvenido».