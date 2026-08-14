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«¡El mejor centro del campo del fútbol!» - Mikel Merino lanza una atrevida afirmación sobre la plantilla del Arsenal tras el traspaso de 75 millones de libras de Bruno Guimaraes
La sala de máquinas del Arsenal alcanza niveles «irreales»
Merino ha afirmado de forma sensacional que el Arsenal «probablemente» cuenta con el «mejor centro del campo del fútbol» tras la sonada incorporación de Guimaraes. La estrella brasileña cambió St James’ Park por el Emirates Stadium en una operación valorada en 75 millones de libras, poniendo fin a un prolongado culebrón que finalmente vio al extalismán del Newcastle firmar un contrato de cuatro años con el gigante del norte de Londres.
- APL
«Probablemente, el mejor centro del campo del fútbol»
Al reflexionar sobre la enorme cantidad de talento a disposición de Mikel Arteta, Merino expresó su entusiasmo por la competencia por un puesto dentro de la plantilla. «Sinceramente, es irreal. Probablemente, el mejor centro del campo del fútbol», dijo el campeón del mundo. «La cantidad de calidad que tenemos ahí, con cada jugador que puede entrar al campo y rendir a un gran nivel. Es fantástico.
«Eso es bueno para el equipo. Eso es bueno para la plantilla. Eleva el nivel de todos porque, si tienes un mal día, el que está cerca de ti va a hacer un gran trabajo».
Merino continuó al hablar de su nuevo compañero de equipo: «Un fichaje increíble. Ha demostrado durante estos años lo bueno que es en el Newcastle. Y hoy lo ha vuelto a demostrar.
«Mucha calma, capacidad técnica y también mucho esfuerzo defensivo. Así que es un muy buen fichaje. Un jugador top, pero tenemos muchos de esos en este equipo. Así que todo el que venga para ayudar al equipo es bienvenido».
Guimaraes causa un impacto inmediato en su debut
El nuevo fichaje no tardó nada en integrarse en la dinámica del equipo y disputó sus primeros minutos con la camiseta del Arsenal en un amistoso de pretemporada contra el conjunto italiano Como. A pesar de su reciente llegada, Arteta se mostró impresionado por las ganas del jugador de aportar de inmediato y reveló que el brasileño estaba presionando mucho para jugar unos minutos apenas unos días después de unirse a sus nuevos compañeros.
"Solo ha completado tres entrenamientos, pero estuvo bien. Estaba presionando mucho para jugar unos minutos hoy", dijo Arteta a los periodistas. "Quería debutar y sentir de inmediato lo que es jugar delante de nuestros aficionados. Eso se percibe enseguida. Creo que hay una conexión fuerte y eso nos va a hacer mejores".
- AFP
El hambre por revalidar el título sigue siendo alta
A pesar de sus éxitos recientes, Merino insistió en que la plantilla está lejos de darse por satisfecha con su actual palmarés. El español subrayó que la profundidad y la calidad de la plantilla van de la mano de un hambre incansable por ganar cada competición en la que participan.
«Creo que tenemos una plantilla increíble. El hambre sigue ahí. No porque la ganáramos la temporada pasada vamos a estar contentos con eso», añadió Merino. «Queremos más y más y más, y queremos todos los trofeos posibles. Esa es la mejor cualidad de este equipo. No solo la profundidad que tenemos, la calidad que tenemos en cada posición, sino ese hambre».
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