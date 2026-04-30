«El mejor ‘9’ de Inglaterra»: Harry Kane supera a Rooney y Shearer, y Joe Cole afirma que el delantero del Bayern «merece» la Liga de Campeones

Cole afirma que Kane «merece» el premio más prestigioso del fútbol de clubes, lo que lo convertiría en candidato al Balón de Oro como mejor jugador del mundo.

Sería un gran logro para Kane, quien superó varios obstáculos en su juventud y vio recompensada su paciencia en el Tottenham. Es el máximo goleador de los Spurs y ha marcado 78 goles en 112 partidos con Inglaterra.

Si, además, Kane —capitán en dos finales de la Eurocopa— guiara a Inglaterra a su primer gran título desde 1966, tendría motivos para ser considerado el mejor futbolista inglés de la historia.