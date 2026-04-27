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«El médico del Aston Villa me salvó la vida»: la internacional inglesa Missy Bo Kearns habla de su aborto espontáneo y del impactante diagnóstico de sepsis
La devastadora noticia del aborto espontáneo de Kearns
El 1 de marzo, Kearns y su novio, el centrocampista del Luton Town Liam Walsh, anunciaron en redes que esperaban su primer hijo. La futbolista inglesa estaba ilusionada por combinar maternidad y fútbol. Sin embargo, semanas después la futbolista de 25 años regresó a las redes para anunciar la dolorosa pérdida del bebé.
«Con el corazón encogido, queremos compartir que hemos perdido a nuestro bebé durante el embarazo», escribió. «Las últimas semanas han estado llenas de una tristeza difícil de explicar, y aún estamos asimilándolo. Ahora nos centramos en recuperarnos y apoyarnos para superarlo. Agradecemos de verdad el cariño y el apoyo que nos rodea».
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El centrocampista inglés revela los consejos que le salvaron la vida del médico del Aston Villa.
Kearns ha relatado en ITV que sufrió un «aborto espontáneo séptico». Tuvo escalofríos y pensó que eran normales en el embarazo, pero la doctora del club, Jodie Blackadder-Weinstein, le tomó la temperatura, vio que tenía 42 °C y le ordenó ir al hospital.
«En el hospital descubrimos que habíamos perdido al bebé y que tenía sepsis», relató. «Fue un shock: una hora antes hacía pilates y, de repente, mi vida cambió».
Kearns está agradecida a Blackadder-Weinstein, pues cree que le salvó la vida. «Estoy muy agradecida al cuerpo médico de Villa porque, si hubiera estado en casa, habría llamado a mi madre diciendo: “Tengo síntomas de gripe” y seguro me habrían respondido: “Duerme un poco”. Jodie me obligó a ir al hospital.
Probablemente me salvaron la vida, porque mientras la padecía solo pensaba: ‘He perdido a mi hijo’”.
Kearns habla abiertamente sobre «el mensaje que me gustaría transmitir»
Kearns quiere compartir su historia para ayudar a otros. «¿Hice algo mal? ¿Omití algo? No es así; lo que tiene que ser, será por una razón, aunque cueste aceptarlo», reflexionó sobre lo ocurrido.
No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Quiero que la gente sepa que, probablemente, muchas personas han tenido los mismos pensamientos que yo o que mi pareja: “¿No comprobamos algo? ¿No entendimos algo?”. Pero, en realidad, no hay nada que puedas hacer.
«Lo más difícil es no rumiarlo. Yo, como muchas mujeres, me obsesiono, creo que soy la única a la que le pasa, pero es algo común. Por eso insisto: no estás sola, a muchas personas les ha ocurrido».
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Vuelta al fútbol, aspiraciones para el Mundial y cómo afrontar el duelo: Kearns mira hacia el futuro
Kearns sigue el protocolo de reincorporación al deporte, pero lidia con un dolor devastador. Admite que hay días en que se siente «bien» y otros en que se siente «triste» mientras asimila todo. «Va y viene en oleadas», añade.
«Sé que volver al fútbol me hace feliz. Estoy emocionada de estar aquí, de seguir mejorando y de prepararme para la próxima temporada. Quiero regresar en la pretemporada como la Missy Bo de siempre: sonriente, alegre y bromeando sin parar.
El año que viene es clave: sigo con mi plan de entrar en la convocatoria del Mundial, así que en los próximos meses trabajaré para llegar fuerte y tener una gran temporada con el Villa.
«He entendido que hay más en la vida que el fútbol, pero ahora disfrutaré cada minuto como si fuera el último, porque podría haberlo sido».