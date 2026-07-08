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El médico de la selección de Noruega actualiza sobre el «virus», mientras se esperan tormentas eléctricas para el partido de cuartos de final del Mundial en Inglaterra
El médico desmiente los rumores sobre una epidemia en la plantilla
El médico de la selección noruega, Ola Sand, ha desmentido las noticias sobre un brote de enfermedad en la concentración y ha confirmado que el equipo está listo para los cuartos de final del Mundial contra Inglaterra el sábado en Miami. Las especulaciones surgieron tras las declaraciones del seleccionador, Stale Solbakken, sobre el estado de salud de jugadores como Marcus Pedersen y Jorgen Strand Larsen después de vencer 2-1 a Brasil.
Sin embargo, Sand declaró al medio noruego Nettavisen que la plantilla está en plena forma. «Todos los jugadores están sanos ahora», afirmó Sand. «Es muy poco alboroto teniendo en cuenta que llevamos casi seis semanas conviviendo muy de cerca. Es estupendo que se crean esto [el rumor sobre el brote de enfermedad]. Tenemos la situación bajo control».
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Solbakken explica sus recientes problemas de salud
Tras el partido en Nueva Jersey, Solbakken admitió en rueda de prensa que el largo viaje por Estados Unidos había afectado al equipo. Strand Larsen tuvo fiebre y Pedersen amaneció indispuesto el día del encuentro contra Brasil.
Y añadió: «Solo Jorgen tuvo fiebre; además, algunos tosían y roncaban. Viajamos mucho, usamos aire acondicionado, vuelos y vestuarios. Somos más de 50, así que es normal que aparezcan síntomas».
Tormentas y calor ponen en riesgo un evento tradicional de Miami.
Más allá de la forma física de Noruega, ambos equipos se preparan para el calor extremo previsto para el sábado en Miami: 35 °C que pueden afectar al rendimiento y posibles tormentas que podrían interrumpir el partido.
Thomas Tuchel y la selección de Inglaterra ya están acostumbrados a las complicaciones meteorológicas: el inicio de su partido contra México, que ganaron 3-2, se retrasó por rayos, y también sufrieron el calor en la victoria 2-1 sobre la República Democrática del Congo. Con Reece James y Jordan Henderson lesionados, Inglaterra deberá gestionar cuidadosamente su estado físico frente a una Noruega que depende en gran medida de Erling Haaland.
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¿Qué les depara el futuro a Inglaterra y Noruega?
A pocos días del sábado, ambas selecciones luchan por tener a sus jugadoras clave en óptimas condiciones para este histórico partido de cuartos de final. Inglaterra busca mantener su racha bajo Tuchel y acercarse al trofeo, mientras que Noruega debe superar el cansancio del viaje para sorprender de nuevo en Miami.
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