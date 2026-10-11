Fabregas ha expresado su gran frustración por la gestión de Kean durante el reciente parón internacional. El técnico español, que habló antes del crucial partido de Serie A de su equipo contra la Roma, mostró su profunda preocupación por la utilización del delantero por parte del equipo de Roberto Mancini pese a que arrastraba un golpe. Fabregas señaló que la decisión de Italia de mantenerlo sobre el terreno de juego durante un periodo prolongado en sus últimos partidos agravó su estado físico.

«Estará de baja una semana o diez días. Recibió un golpe en su primer partido contra Bélgica. La comunicación entre la Federación y el club debería mejorar, dado que después jugó los 90 minutos de otro partido lesionado, como mostró la resonancia magnética que le hicieron ayer. Ahora tiene que trabajar por separado», explicó el excentrocampista del Arsenal y el Barcelona.