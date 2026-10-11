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El médico de Italia responde con dureza al entrenador del Como, Cesc Fabregas, en una encendida polémica por la lesión de Moise Kean
Fabregas, furioso por el estado físico de Kean
Fabregas ha expresado su gran frustración por la gestión de Kean durante el reciente parón internacional. El técnico español, que habló antes del crucial partido de Serie A de su equipo contra la Roma, mostró su profunda preocupación por la utilización del delantero por parte del equipo de Roberto Mancini pese a que arrastraba un golpe. Fabregas señaló que la decisión de Italia de mantenerlo sobre el terreno de juego durante un periodo prolongado en sus últimos partidos agravó su estado físico.
«Estará de baja una semana o diez días. Recibió un golpe en su primer partido contra Bélgica. La comunicación entre la Federación y el club debería mejorar, dado que después jugó los 90 minutos de otro partido lesionado, como mostró la resonancia magnética que le hicieron ayer. Ahora tiene que trabajar por separado», explicó el excentrocampista del Arsenal y el Barcelona.
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El médico de la selección responde con contundencia
La selección italiana se apresuró a defender sus protocolos tras las críticas públicas del banquillo del Como. Angelo De Carli, jefe de los servicios médicos de la selección italiana, emitió una respuesta formal para aclarar los procedimientos seguidos por el personal sanitario de la federación. De Carli insistió en que los canales de comunicación con los médicos de los clubes están siempre abiertos y activos, en contra de la versión según la cual los servicios médicos del Como no fueron informados del estado físico concreto de Kean durante la concentración.
«Para supervisar el estado de los jugadores convocados, el cuerpo médico de la selección mantiene constantemente informados a los médicos de los clubes y está en contacto frecuente con ellos antes, durante y después de la concentración. Eso fue lo que ocurrió durante la última ventana internacional, que abarcó septiembre y octubre», afirmó De Carli, según recoge Sky Sport Italia.
Impacto en los próximos partidos del Como
Las consecuencias de esta disputa llegan en un momento complicado para Fabregas, que deberá afrontar un tramo crucial de la temporada sin su principal baza ofensiva. Se espera que Kean esté de baja entre siete y diez días, por lo que no podrá disputar el importante encuentro contra la Roma. La lesión se confirmó mediante una resonancia magnética realizada poco después de que el jugador regresara a las instalaciones de entrenamiento de su club.
Kean había jugado contra Bélgica y Francia durante el parón, pero su estado físico empeoró hasta impedirle disputar el último partido contra Turquía en Bolonia. Aunque los servicios médicos de Italia sostienen que siguieron todos los procedimientos necesarios, el diagnóstico del club apunta a una discrepancia en la valoración de la gravedad del golpe inicial. El delantero comenzará ahora un programa de recuperación específico para volver a estar en plenas condiciones.
- AFP
El creciente debate entre clubes y selecciones
Este incidente añade un nuevo capítulo a la tensión entre los entrenadores de clubes y las federaciones nacionales por el apretado calendario futbolístico. La selección italiana disputó cuatro partidos en solo once días durante el reciente parón internacional, lo que supuso un enorme desgaste para la plantilla. Mientras Kean comienza su rehabilitación, la atención se centra en si la FIGC tendrá en cuenta las sugerencias de Fabregas para mejorar la transparencia.
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