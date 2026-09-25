El extremo del PSV Ruben van Bommel celebró su debut con la selección absoluta de Países Bajos de forma inolvidable durante el empate 1-1 del jueves por la noche ante Alemania en la UEFA Nations League, en el Johan Cruyff Arena. El delantero de 22 años, que entró como suplente en el minuto 83, tuvo un impacto táctico inmediato al asistir a Cody Gakpo en el gol del empate.

En una entrevista posterior al partido con ESPN NL, Van Bommel habló sobre su salto al escenario internacional y describió este hito como la cima absoluta de su carrera profesional.

El joven atacante expresó su orgullo por representar a su país al más alto nivel.



