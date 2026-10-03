El detonante de este abandono sin precedentes parece ser una ruptura en la relación entre Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus. El veterano delantero se encontró en una situación poco habitual durante la reciente victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega, en la que permaneció en el banquillo como suplente no utilizado. Fue la primera vez en 18 años que el legendario atacante se quedó fuera de una alineación titular en un partido oficial y no fue utilizado, lo que provocó informes inmediatos sobre su descontento.

Tras ese partido, el internacional con 234 partidos, según se informa, mantuvo conversaciones de crisis con Jesus, de 72 años, y con la cúpula de la Federación Portuguesa de Fútbol. Sin embargo, las conversaciones no lograron evitar su marcha. En un comunicado en el que abordó su salida, Ronaldo escribió: "Después de la rueda de prensa de la selección nacional y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección nacional. A su debido tiempo, contaré a todos los portugueses la verdad sobre las razones que me llevaron a irme."



