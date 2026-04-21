¿El mayor error del Chelsea? Los Blues «están construyendo una casa muy fea» tras la sorprendente destitución del entrenador

En declaraciones exclusivas a GOAL, cortesía de Spreadex Sports, el exdefensa de los Blues, Parker, analizó lo que ha fallado en el Chelsea y por qué será difícil mejorar de inmediato: «Están en una situación complicada. ¿A quién van a fichar para que asuma el cargo?

Quien vaya allí sabrá que lo vigilarán y que surgirán dudas sobre su independencia. Si eso es lo que quiere en el fútbol, ya es decisión suya.

Maresca, por ejemplo, no pudo porque le imponían cuánto tiempo debía jugar cada jugador y a quién alinear. Él solo quería decidirlo con su propio cuerpo técnico, con el que llevaba años trabajando.

No tenía experiencia como entrenador, pero sí como miembro de cuerpos técnicos. Lleva mucho tiempo en ese entorno, trabajando con Pep [Guardiola], así que se entiende lo que pasa.

Cuando hay gente a la que solo le interesa ganar dinero, el equipo pasa a un segundo plano.

Da igual lo que hagan arriba; si el Chelsea no gana, no ingresa el dinero que espera. La prioridad es hacerlo bien en el campo, crear un ambiente positivo y mantener contentos a todos. A medida que se suba, las cosas cambiarán.

«Al principio, una casa en construcción parece un desastre, pero una vez que se colocan los cimientos se puede moldear. El Chelsea no ha hecho eso: aún no tiene bases sólidas y está levantando una casa fea, que desde fuera nadie quiere cruzar».