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El mayor de la historia... Diab: La Liga egipcia está a las puertas de un gran salto

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
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Egipto

Una nueva colaboración que cambiará el panorama de la competición

Ahmed Diab, presidente de la Asociación de Clubes Profesionales de Egipto, ha afirmado que la liga egipcia se está desarrollando de forma ordenada esta temporada, tras el éxito de la asociación a la hora de fijar el calendario y evitar solapamientos con la selección nacional y las competiciones africanas de clubes.

Diab reveló que la última jornada del Grupo A de la liga se disputará el 15 de mayo, y la del Grupo B el 27 de mayo, y que la selección se reunirá el 15 de mayo en plena coordinación con los clubes.

  • La polémica sobre las participaciones africanas

    Diab zanjó la polémica sobre la participación de los clubes en las competiciones africanas, confirmando el cumplimiento de las normas vigentes desde hace años: el primero y el segundo clasificados para la Liga de Campeones de África, y el tercero para la Copa de la Confederación junto con el campeón de la Copa.

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    Y añadió: «En caso de que el campeón de la Copa sea uno de los tres primeros, el cuarto irá a la Confederación», subrayando que si hubiera algún cambio de última hora en los criterios, se habría anunciado al inicio de la temporada.

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  • No hay margen para cancelar el aterrizaje

    Diab también afirmó que no hay margen para anular el descenso esta temporada, señalando que el acuerdo alcanzado en la asamblea general prevé el descenso de cuatro clubes y el ascenso de tres, y que este sistema se mantendrá durante las tres próximas temporadas hasta llegar a los 18 clubes, según sus palabras, negando la posibilidad de volver a debatir este asunto o de que se repita lo ocurrido la temporada pasada (tras la supresión del descenso en favor del Ismaili).

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    Diab se refirió al proyecto de las empresas del sector futbolístico (la fusión entre clubes populares y privados), aclarando que no se trata de una fusión completa, sino de asociaciones para lograr la sostenibilidad financiera y el regreso de la afición, con la posibilidad de asociarse con clubes fuera de la Premier League, siempre que los cuatro equipos designados desciendan independientemente de las asociaciones, y afirmó: «Podría tratarse de una asociación con clubes populares fuera de la Primera División».

  • Las mayores recaudaciones en la historia del fútbol egipcio

    En cuanto al ámbito comercial, Diab confirmó que la Federación anunciará este mismo mes un nuevo patrocinador para el nombre de la liga, y prevé que esta colaboración suponga «un gran avance» en materia de derechos de retransmisión y derechos comerciales, y que generará ingresos mucho mayores para los clubes, especialmente los más populares, con una distribución desigual que tenga en cuenta la clasificación y las características de cada club, según indicó.

    Reveló que las primas superarán las cifras anteriores (como los 5 millones para el campeón de la liga y los 25 millones para la Copa de la Asociación) y subrayó: «Serán las más altas en la historia del fútbol egipcio».

    Señaló que «el valor de mercado de la liga ha aumentado notablemente en los últimos años gracias al desarrollo de la retransmisión y la organización, y al regreso gradual de la afición».

    Diab expresó su satisfacción en un 60-70 % con lo logrado hasta ahora, y afirmó que «el mayor sueño es aumentar el número de clubes con gran base de aficionados en la liga y que los estadios alcancen el aforo completo de forma permanente».