AFP
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¡El mayor acuerdo del Arsenal hasta la fecha! Mikel Arteta, cerca de firmar un nuevo contrato mientras el Arsenal se prepara para convertir al español en uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol
El Arsenal se mueve para asegurar el futuro de Arteta
Aunque el mercado de fichajes ya haya echado el cierre, el Arsenal está a punto de completar su operación más importante hasta la fecha. El club del norte de Londres se encuentra ya en la fase final para acordar un importante nuevo contrato con Mikel Arteta, con una confianza creciente en que el español ampliará su estancia en el Emirates Stadium.
Según la BBC, las conversaciones han avanzado en las últimas semanas, y quienes participan en las negociaciones confían cada vez más en que Arteta comprometerá su futuro a largo plazo con el club que ha transformado desde que asumió el cargo en 2019.
El propio técnico se ha mostrado claro sobre su deseo de continuar el proyecto que inició hace casi seis años. Al hablar sobre las negociaciones, Arteta fue tajante el mes pasado para despejar cualquier duda que aún pudiera quedar sobre su futuro: "Todo el mundo se siente cómodo con que el momento del contrato no vaya a ser un problema porque, desde luego, mi voluntad es estar aquí y soy muy feliz aquí. La sensación que tengo por parte del club es la misma. Por eso todo el mundo está haciendo las cosas de una manera muy natural".
- (C)Getty Images
Enorme subida salarial para el entrenador campeón de liga
El paquete económico que se está preparando para Arteta refleja su estatus como la figura más influyente del club desde Arsene Wenger. Arteta puede esperar convertirse en uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol mundial una vez firme su nuevo contrato.
El Arsenal está comprometido a mejorar de forma significativa su actual contrato, que está valorado en 10 millones de libras por temporada, además de otros 5 millones de libras por clasificarse para la Champions League. Esta recompensa llega después de una campaña histórica en la que el Arsenal puso fin por fin a su espera de 22 años por un título de la Premier League, consolidando de nuevo su lugar como la fuerza dominante del fútbol inglés.
La influencia de Arteta impulsa el ascenso del Arsenal
Bajo la dirección de Arteta, el Arsenal ha pasado de ser un equipo que luchaba por meterse entre los cuatro primeros a convertirse en el vigente campeón y en un aspirante real a conquistar la Champions League. La autoridad del español se extiende ahora a todas las facetas de las operaciones futbolísticas del club. La huella de Arteta está por todo el club y, lo más importante, en la plantilla.
No ocurre nada en lo que respecta al primer equipo sin su aprobación. Ese control total ha sido un factor clave en el resurgir del club, ya que la cúpula considera prácticamente impensable perder su liderazgo en el contexto actual.
- (C)Getty Images
Construir un legado duradero en el norte de Londres
A pesar de los inevitables vínculos con futuros cargos en su España natal, Arteta parece plenamente implicado en la plantilla que ha construido. Aunque un regreso a La Liga puede resultar atractivo con el tiempo, es poco probable que en clubes como Barcelona o Real Madrid se le conceda el mismo nivel de autonomía.
La influencia del técnico quedó claramente visible durante el mercado de fichajes de verano. Cuando el Arsenal intentó fichar a Julian Alvarez y Vinicius Jr el mes pasado, fue Arteta quien estuvo al frente de la ofensiva de seducción del club. Aunque los movimientos por las estrellas sudamericanas no se materializaron, las propias tentativas sirvieron a Arteta como prueba de que los propietarios estadounidenses del club están dispuestos a gastar mucho en talento de élite.
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