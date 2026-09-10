¡El mayor acuerdo del Arsenal hasta la fecha! Mikel Arteta, cerca de firmar un nuevo contrato mientras el Arsenal se prepara para convertir al español en uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol

Aunque el mercado de fichajes ya haya echado el cierre, el Arsenal está a punto de completar su operación más importante hasta la fecha. El club del norte de Londres se encuentra ya en la fase final para acordar un importante nuevo contrato con Mikel Arteta, con una confianza creciente en que el español ampliará su estancia en el Emirates Stadium.

Según la BBC, las conversaciones han avanzado en las últimas semanas, y quienes participan en las negociaciones confían cada vez más en que Arteta comprometerá su futuro a largo plazo con el club que ha transformado desde que asumió el cargo en 2019.

El propio técnico se ha mostrado claro sobre su deseo de continuar el proyecto que inició hace casi seis años. Al hablar sobre las negociaciones, Arteta fue tajante el mes pasado para despejar cualquier duda que aún pudiera quedar sobre su futuro: "Todo el mundo se siente cómodo con que el momento del contrato no vaya a ser un problema porque, desde luego, mi voluntad es estar aquí y soy muy feliz aquí. La sensación que tengo por parte del club es la misma. Por eso todo el mundo está haciendo las cosas de una manera muy natural".