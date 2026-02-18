AFP
El Marsella nombra nuevo entrenador tras la marcha de Roberto De Zerbi, en un giro dramático de una temporada llena de sorpresas
De Zerbi fracasa como entrenador del Marsella
De Zerbi decidió abandonar el Marsella de mutuo acuerdo la semana pasada tras la humillante derrota por 5-0 ante su rival, el París Saint-Germain, en Le Classique. El club ha fichado ahora a Beye con un contrato de año y medio, y el exjugador senegalés vuelve a estar disponible en el mercado tras ser despedido por el Rennes, rival de la Ligue 1, pocos días antes de la marcha de De Zerbi.
Beye presentado como nuevo entrenador del Marsella
En un comunicado, el club declaró: «El Olympique de Marsella se complace en anunciar el nombramiento de Habib Beye como entrenador del equipo profesional.
Habib Beye ha labrado una trayectoria profesional única en el fútbol francés, primero como jugador combativo y respetado, y luego como entrenador ambicioso y reflexivo.
Habib Beye se embarcó rápidamente en su carrera como entrenador. Estaba ansioso por volver al terreno de juego y, naturalmente, encontró su lugar en la banda. En 2021, tomó las riendas del Red Star FC. En una liga exigente, impuso una identidad clara: disciplina, intensidad y ambición. Su estilo de gestión se basaba en unos altos estándares y en la responsabilidad de los jugadores, en línea con lo que él mismo encarnaba en el campo. Campeón nacional en 2004, llevó al Red Star a la Ligue 2, pero dejó el club para fichar por el Stade Rennais.
«El martes 18 de febrero de 2018 marca el regreso de Habib Beye al Olympique de Marsella. Desde el césped verde del Velódromo Orange hasta la banda del estadio Boulevard Michelet, parece haber cerrado el círculo, pero lo más difícil probablemente aún le queda por delante, con los mismos principios rectores que acompañaron su carrera como jugador: liderazgo, trabajo duro y pasión».
El caos envuelve al Marsella incluso tras la salida de De Zerbi.
En su primer partido tras la salida de De Zerbi del club, el Marsella recibió al Estrasburgo, club hermano del Chelsea, en el Stade Velodrome. Sus ultras desalojaron una grada antes del inicio del partido en protesta contra la directiva, mientras que, según algunas informaciones, algunos aficionados incluso intentaron asaltar la suite presidencial.
El Marsella, bajo la dirección del entrenador interino Jacques Abardonado, se adelantó en el marcador gracias a un gol de Mason Greenwood al principio del partido, antes de que Amine Gouiri duplicara la ventaja poco después del descanso. Sin embargo, Sebastián Nanasi recortó distancias para los visitantes y, a continuación, Joaquín Panichelli marcó un penalti en el minuto 97 para sumar un punto.
El domingo, Mehdi Benatia dimitió como director deportivo, pero fue readmitido con un contrato hasta el final de la temporada solo un par de días después. El presidente del club, Pablo Longoria, sigue siendo objeto de críticas por parte de los aficionados por otra temporada disparatada en la costa sur de Francia.
¿Qué le depara el futuro al Marsella?
Beye, que cuenta con delanteros como Mason Greenwood y Ethan Nwaneri, buscará conseguir su primera victoria como entrenador del Marsella el viernes por la noche en el partido fuera de casa contra el Brest.
