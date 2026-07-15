El Marsella explica en un comunicado oficial su decisión de autorizar el traspaso de Mason Greenwood al Fenerbahçe

El Marsella ha anunciado oficialmente el traspaso definitivo de Greenwood al Fenerbache. El delantero de 24 años llega a Estambul tras dos temporadas en el sur de Francia. El club explicó que la salida fue de mutuo acuerdo tras una campaña muy productiva.

El club de la Ligue 1 lo agradeció en un comunicado: «El Olympique de Marsella anuncia el traspaso de Mason Greenwood al Fenerbache. Fichado en verano de 2024, vistió la camiseta del Marsella durante dos temporadas. Tras una conversación conjunta, ambas partes acordaron poner fin a su colaboración. El club le agradece su compromiso y le desea mucho éxito en su futura carrera».



