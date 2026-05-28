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El Marsella escuchará ofertas por Mason Greenwood este verano, confirma el nuevo director deportivo
Lorenzi toma las riendas del Velódromo
El Marsella ha confirmado oficialmente a Lorenzi como nuevo director deportivo. El exdirectivo del Brest, conocido por sus aciertos en fichajes, sustituye a Benatia y asume el reto de guiar al club hacia una nueva era.
En la web del club, Lorenzi declaró: «Unirme al Olympique de Marsella es una oportunidad, un honor y un gran reto que asumo con orgullo. Agradezco al presidente y al propietario su confianza. Mi objetivo es construir un proyecto deportivo sostenible, con valores claros y confianza en los jugadores. Trabajaremos con exigencia para el club y su afición».
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Se avecina una decisión sobre Greenwood
Lorenzi debe decidir pronto el futuro de Greenwood. El exdelantero del Manchester United ha sido clave: jugó 45 partidos en todas las competiciones durante la temporada 2025-2026, marcó 26 goles y dio 11 asistencias. Sin embargo, su alto valor de mercado lo sitúa como candidato a la venta, pues el Marsella debe cumplir con la normativa financiera y reequilibrar su presupuesto para la campaña 2026-27.
Al ser consultado porL'Équipe, Lorenzi admitió: «Estamos valorando su situación. Si llega una oferta, la analizaremos. Pero hay que considerar la postura del club y la del jugador, y a nosotros nos toca gestionarlo internamente y encontrar la mejor solución para todos».
Una nueva filosofía para el fichaje de jugadores en el Marsella
Más allá del futuro de cada jugador, Lorenzi esbozó un cambio en la estrategia de fichajes del club. El Marsella terminó quinto en la Ligue 1 y jugará la Europa League, no la Liga de Campeones. El nuevo responsable quiere dejar atrás las estrellas costosas y construir un equipo cohesionado que conecte con la afición, potenciando la cantera.
Al explicar su plan para el próximo mercado, Lorenzi declaró a L'Équipe: «Debemos ser más creativos en los fichajes. Doy prioridad al colectivo. Necesitamos jugadores que generen conexión e identidad, que luchen en el campo y con los que los aficionados se identifiquen, incluyendo a la cantera, con jóvenes prometedores que, a la larga, aporten un retorno de la inversión».
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Aumenta la presión a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano
La llegada de Lorenzi es clave: la DNCG (organismo francés de control financiero del fútbol) vigila las cuentas del club. Vender a Greenwood daría al Marsella el margen necesario para los fichajes «creativos» que Lorenzi ha prometido a la afición del Velódromo.