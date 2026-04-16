En un giro inesperado, el Marsella podría pagar más por la cesión de Nwaneri, ya que el centrocampista apenas ha jugado. Según L’Equipe, el acuerdo entre ambos clubes vincula el precio a la participación del jugador. Cuanto más juega Nwaneri, menos paga el Marsella; como apenas ha jugado, el club francés deberá abonar más de lo previsto.

El acuerdo buscaba garantizarle minutos en la Ligue 1, pero el plan falló estrepitosamente. Nwaneri no ha sido titular con el OM en dos meses, pues, según informes, los responsables del club perciben una «impresión persistente de indiferencia» hacia su rendimiento y actitud. Esa falta de urgencia lo ha hecho caer en la jerarquía del equipo justo cuando se esperaba que fuera pieza clave de su ataque.