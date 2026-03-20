El Manchester United: Zirkzee quiere volver a Italia; su prioridad es la Serie A, ¿a qué equipo podría ir?

La pregunta que se plantea ahora, en esencia, es: si se queda en Italia, ¿a qué equipo podría fichar Zirkzee?

Durante el mercado de verano, numerosos clubes de la Serie A podrían revolucionar su línea de ataque: el Inter, la Juventus, el Milan, el Nápoles y la propia Roma.

Los nerazzurri de Chivu podrían interesarse en caso de una posible salida, venta y eventual plusvalía de Marcus Thuram; los bianconeri de Spalletti ya han sondeado al jugador en el pasado y tendrán que lidiar con el futuro de Openda y David; los rossoneri de Allegri —equipo al que parecía destinado antes del Manchester United— tendrán que resolver principalmente los nudos relacionados con Giménez, Nkunku y Fullkrug; los azzurri de Conte —con los que ya se le había relacionado en el pasado— podrían plantearse fichar a un perfil como el suyo, muy apreciado por el técnico napolitano; por último, los giallorossi de Gasperini podrían volver a interesarse por él tras el fracaso de las negociaciones en enero.

¿Será, por tanto, Italia de nuevo el futuro de Joshua Zirkzee? Con toda probabilidad, el Manchester United seguramente no formará parte de su destino.