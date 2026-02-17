Getty
El Manchester United y el Liverpool reciben un «peligroso» consejo sobre el traspaso de Christian Pulisic, ya que se le explica a la estrella de la selección estadounidense por qué podría funcionar su regreso a la Premier League
Pulisic se proclamó campeón de la Liga de Campeones con el Chelsea.
Pulisic pasó cuatro años en Stamford Bridge entre 2019 y 2023, convirtiéndose en un ganador histórico de la Liga de Campeones con los Blues. Disfrutó de muchos momentos álgidos en el oeste de Londres, logrando un hat-trick en la Premier League y consiguiendo importantes honores, pero le costó consolidarse como titular habitual.
Aprovechó la oportunidad de fichar por un equipo italiano y ha estado batiendo sus mejores marcas personales con el Milan. La temporada pasada registró un impresionante balance de 17 goles, manteniendo un nivel individual que marcó la diferencia en los partidos, a pesar de representar a un equipo que ha tenido dificultades para mantener la regularidad como colectivo.
Pulisic participará este verano en la Copa del Mundo con Estados Unidos, donde podría llegar a ser capitán, y tiene que tomar algunas decisiones importantes sobre su futuro. La oferta de renovar su contrato en San Siro lleva tiempo sobre la mesa, pero el jugador de 27 años no parece tener claro si su futuro a largo plazo estaría mejor asegurado en su entorno actual.
¿Le interesaría a Pulisic, estrella de la selección estadounidense, volver a la Premier League?
Cuando se le preguntó si Pulisic debería quedarse o explorar otras opciones, la ex estrella de la selección estadounidense Ramos, hablando a través de un casino online, dijo a GOAL: «Es difícil de decir. No olvidemos que el Milan no es un club pequeño. Es un equipo tradicional, históricamente uno de los clubes más grandes del mundo. Por supuesto, siempre existe el deseo de volver a la Premier League, porque es la mejor liga del mundo. Hay un gran atractivo ahí.
«También hay una parte en la que no se puede culpar a los jugadores. Si hay una gran diferencia económica y él cree que es algo bueno para él y su familia, entonces es algo que tendrá que aceptar. Si lo miramos sin tener en cuenta todas esas cosas, creo que está en un buen momento en el Milan: allí marca la diferencia, es un jugador importante, en una gran liga y en un gran club. Me gustaría que se quedara allí».
Al ser preguntado sobre si a Pulisic le gustaría volver a probar suerte en la Premier League, donde algunos equipos importantes han mostrado su interés, Ramos añadió: «Si se trata de un club que realmente está dando un paso adelante y tiene el balón, y no de un equipo de la parte baja de la tabla de la EPL, entonces podría ser un buen escenario, porque Christian Pulisic es un jugador peligroso en el último tercio del campo. Creo que donde podría tener algún problema es si estuviera en un equipo de mitad de tabla que se dedica a defender y contraatacar, porque ese no es necesariamente su juego».
El Manchester United aconsejado para fichar a Pulisic
El exdefensa del United Paul Parker declaró recientemente a GOAL, cuando se le preguntó si Pulisic sería una incorporación inteligente para Old Trafford: «Cuando lo ves, ves a alguien que tiene habilidad en el uno contra uno, que puede ir por cualquiera de las bandas, que puede superar a alguien allí, pero que es igual de bueno en el centro. Se mueve por todo el campo y no hay que pedirle que corra.
Cuando vi aparecer su nombre, estaba pasando por un buen momento en Milán. Lo ves y piensas en fichar a alguien de la liga italiana, pero él necesitaba alejarse del Chelsea. Al dejar el Chelsea, da igual lo que se diga de él, al irse de allí y fichar por el AC Milan, enseguida piensas en Franco Baresi y en todos esos jugadores y en el equipo que tenían en los años 90. Es un gran fichaje, qué gran lugar al que ir.
«La oportunidad de volver a la Premier League con el Manchester United... Vaya, sería uno de los futbolistas estadounidenses más famosos de la historia con eso en su currículum. Yo no descartaría esa posibilidad. Intentaría mantenerla viva para alguien como él».
El Milan se niega a abandonar las negociaciones para la renovación del contrato.
Pulisic ha vuelto a alcanzar los dos dígitos en goles marcados esta temporada y, según se dice, también está atrayendo las miradas admirativas de los rivales del norte de Londres, el Arsenal y el Tottenham. El Milan se niega a abandonar las negociaciones contractuales y no tiene ninguna presión inmediata para vender, ya que tiene al «Capitán América» vinculado hasta 2027 con una opción de prórroga de 12 meses.
