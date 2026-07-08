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El Manchester United y el Chelsea acuerdan un traspaso de 50 millones de libras por la estrella brasileña
El United se lleva al joven talento brasileño
El United ha cerrado un fichaje de 50 millones de libras por Santos, según Sky Sports. Los «Red Devils» pagarán 48 millones de libras a su rival de la Premier League, más 2 millones en variables. El mediocampista de 22 años se someterá a las pruebas médicas en breve. Esta ambiciosa operación se produce mientras el United se prepara para su regreso a la Liga de Campeones la próxima temporada, tras una impresionante campaña a las órdenes de Michael Carrick.
Además, el Chelsea se reservará un 10 % de una futura venta. Tras alternar minutos en Londres, el mediocampista busca ahora consolidarse en un grande de Europa bajo los focos de Old Trafford.
- AFP
La era de Xabi Alonso comienza con varias salidas
La salida de Santos se produce justo cuando Xabi Alonso se prepara para tomar las riendas en Stamford Bridge, y el español ya está llevando a cabo una importante reorganización de la plantilla. Al parecer, el internacional brasileño comunicó al Chelsea su deseo de marcharse tras expresar su preocupación por el tiempo de juego que tendría en el primer equipo durante la primera temporada de Alonso al frente del equipo. La competencia por un puesto sigue siendo feroz, y el joven centrocampista no quería arriesgarse a pasar otra temporada en el banquillo.
La decisión de Moisés Caicedo de firmar un nuevo contrato a largo plazo con el club fue decisiva: con el ecuatoriano consolidado en el centro del campo, el camino a la titularidad se le cerraba a Santos, que optó por buscar minutos en otro equipo.
Un complicado camino hasta el puente
Desde que fichó por el Chelsea en enero de 2023, la trayectoria de Santos ha sido complicada. A los pocos meses volvió a Vasco da Gama cedido hasta junio de 2024. Luego fichó por el Nottingham Forest para la 2024-25, pero la falta de minutos lo devolvió al Chelsea en enero de 2024.
Aunque Carlo Ancelotti no lo convocó para el Mundial, sigue siendo una promesa muy valorada. Su cotización subió durante una productiva cesión en el Estrasburgo de Liam Rosenior, donde demostró su nivel europeo. Se esperaba que entrara en el once del Chelsea la temporada pasada, pero le costó mantener la regularidad con tres entrenadores distintos.
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La salida de Santos eleva los ingresos por traspaso de Alonso a 126 millones de libras esterlinas
Para el Chelsea, esta venta supone un beneficio considerable por un jugador que fichó por unos 18 millones de libras al Vasco da Gama en 2023. La directiva londinense actuó con rapidez al ver que el jugador no estaba satisfecho con los minutos que se le preveían para la próxima temporada.
Es la tercera salida del Chelsea este verano, tras los traspasos de Marc Cucurella al Real Madrid por 52 millones de libras y de Tyrique George al Everton por 24 millones. Cuando el United confirme el fichaje, el equipo de Alonso habrá ingresado unos 126 millones de libras en traspasos este verano, dinero que probablemente se reinvertirá mientras el técnico sigue remodelando la plantilla a su imagen y semejanza.
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