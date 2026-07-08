El Manchester United y el Chelsea acuerdan un traspaso de 50 millones de libras por la estrella brasileña

El United ha cerrado un fichaje de 50 millones de libras por Santos, según Sky Sports. Los «Red Devils» pagarán 48 millones de libras a su rival de la Premier League, más 2 millones en variables. El mediocampista de 22 años se someterá a las pruebas médicas en breve. Esta ambiciosa operación se produce mientras el United se prepara para su regreso a la Liga de Campeones la próxima temporada, tras una impresionante campaña a las órdenes de Michael Carrick.

Además, el Chelsea se reservará un 10 % de una futura venta. Tras alternar minutos en Londres, el mediocampista busca ahora consolidarse en un grande de Europa bajo los focos de Old Trafford.



