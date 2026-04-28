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El Manchester United ve a Bruno Guimaraes, Elliot Anderson y Aurelien Tchouameni como las mejores opciones para reemplazar a Casemiro este verano
Fichajes de nueve cifras: el Manchester United debe invertir a lo grande.
Se rumorea que el internacional inglés Anderson podría costar 100 millones de libras (135 millones de dólares) si el Forest lo vendiera. La estrella brasileña Guimarães también alcanzaría una cifra de nueve dígitos, mientras que el mediocampista francés Tchouameni no sería barato si el Real Madrid lo traspasara.
El francés ya reemplazó a Casemiro tras fichar por el Bernabéu semanas antes de la salida del brasileño a Manchester. Con el Real Madrid ha ganado Liga y Champions.
Tiene 26 años, dos menos que el talismán del Newcastle, Bruno, y más experiencia que Anderson, de 23. Ese perfil se valorará en Old Trafford.
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Casemiro abandona Old Trafford como agente libre
Sustituir a Casemiro no será fácil: sus números lo demuestran. A pocos meses de que venza su contrato, muchos aficionados del United quieren que el internacional brasileño de 34 años se quede al menos una temporada más.
Su salida parece inevitable y dejará un gran vacío en el medio campo. Se barajan varios candidatos, y es comprensible que los Red Devils quieran evitar largas sagas en un mercado que se extenderá hasta el Mundial de 2026.
Guimaraes, Anderson o Tchouameni: ¿quién encaja mejor en el Manchester United?
Al ser preguntado sobre a quién ficharía si tuviera que elegir entre Guimaraes, Anderson o Tchouameni, el exdelantero del United Saha —en declaraciones exclusivas para Betinia— declaró a GOAL: «Tras la marcha de Casemiro, se necesita a alguien con experiencia capaz de mantener la calidad en el centro del campo.
Para mí, Guimaraes es el más interesante: ya conoce la Premier, es agresivo y técnico, y solo le falta marcar más goles.
Tchouameni, en cambio, tiene más experiencia a gran nivel y ya ha asumido la presión de sustituir a Casemiro.
De los tres, me quedaría con Guimaraes y Tchouameni».
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La Liga de Campeones, moneda de cambio en los fichajes del Manchester United
Descartar a Anderson podría ser lo mejor para el United, pues, según rumores, también lo sigue el Manchester City. Sin embargo, el City ya tiene a Rodri, Nico González y Tijjani Reijnders, lo que podría llevar a los fichajes a buscar equipos con menos competencia.
Además, su regreso a la Liga de Campeones en la temporada 2026-27 reforzará su poder de convocatoria para fichajes costosos y podría situarles a solo unos cuantos refuerzos inteligentes de pelear de nuevo por la Premier League.