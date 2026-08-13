El Manchester United valora alternativas después de que la estrella del Real Madrid Eduardo Camavinga rechace un traspaso de 40 millones de euros a Old Trafford

El Manchester United mantiene un fuerte interés en el centrocampista del Real Madrid Camavinga, mientras el actual mercado de fichajes de verano se acerca rápidamente a su final. El internacional francés de 23 años sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de Carrick para reforzar su centro del campo.

Sin embargo, el gigante de la Premier League se ha encontrado con un obstáculo importante y frustrante en su intento. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el United contactó formalmente en julio con los representantes del jugador para conocer su disponibilidad inmediata.

Por desgracia para el conjunto inglés, recibió una negativa rotunda. Camavinga sigue completamente centrado en su carrera en España, a pesar de que, según se informa, el club madrileño valora una posible venta este verano en alrededor de 40 millones de euros.