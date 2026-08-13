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El Manchester United valora alternativas después de que la estrella del Real Madrid Eduardo Camavinga rechace un traspaso de 40 millones de euros a Old Trafford
El United sufre un duro golpe por Camavinga
El Manchester United mantiene un fuerte interés en el centrocampista del Real Madrid Camavinga, mientras el actual mercado de fichajes de verano se acerca rápidamente a su final. El internacional francés de 23 años sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de Carrick para reforzar su centro del campo.
Sin embargo, el gigante de la Premier League se ha encontrado con un obstáculo importante y frustrante en su intento. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el United contactó formalmente en julio con los representantes del jugador para conocer su disponibilidad inmediata.
Por desgracia para el conjunto inglés, recibió una negativa rotunda. Camavinga sigue completamente centrado en su carrera en España, a pesar de que, según se informa, el club madrileño valora una posible venta este verano en alrededor de 40 millones de euros.
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El francés, decidido a quedarse en España
Camavinga ha dejado muy clara su postura durante el último mes, comunicando con firmeza a todos los posibles pretendientes su deseo absoluto de seguir en el Real Madrid. Según se informa, el centrocampista ha insistido personalmente ante la cúpula de Old Trafford en que seguirá vistiendo la famosa camiseta blanca en la campaña 2026-27.
Su motivación personal para triunfar en la capital española no ha hecho más que aumentar tras el reciente fracaso del Real Madrid en su intento de hacerse con el fichaje de la estrella del Manchester City Rodri. Ese traspaso frustrado ha dado a Camavinga una renovada confianza y una vía clara hacia minutos regulares con el primer equipo. Espera plenamente asegurarse un papel protagonista bajo la dirección del técnico Mourinho esta temporada.
El Madrid está dispuesto a autorizar una salida por 40 millones de euros
La negativa absoluta del jugador a marcharse plantea un escenario profundamente frustrante para el United, especialmente dada la postura de traspaso sorprendentemente flexible del Madrid. Según se informa, el conjunto español estudiaría una salida permanente si se presentara una oferta oficial que igualara su valoración de 40 millones de euros.
A pesar de la evidente vía hacia un rápido acuerdo económico entre los dos clubes, la lealtad inquebrantable del jugador de 23 años al proyecto en curso de Mourinho ha hecho inútil cualquier oferta oficial. Sin el visto bueno crucial del propio futbolista, las negociaciones entre las partes implicadas se han estancado por completo. No ha habido avances significativos respecto a una operación en las últimas semanas.
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Carrick, obligado a evaluar alternativas
La cúpula del United se prepara ahora para reevaluar drásticamente su estrategia de fichajes. Los responsables del club dedicarán la tercera semana de agosto a evaluar con urgencia posibles alternativas tanto en la Premier League como en el mercado continental.
Si el club inglés no puede de algún modo convencer milagrosamente a Camavinga de que cambie de opinión antes de una fecha límite interna del 20 de agosto, se verá obligado a abandonar por completo la ambiciosa operación. El departamento deportivo del Manchester United activará entonces de inmediato negociaciones para incorporar a un jugador alternativo, polivalente y de perfil zurdo. Carrick está decidido a cerrar las incorporaciones a su plantilla antes de que el mercado de fichajes baje oficialmente el telón.
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