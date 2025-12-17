+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Premier League AFCON GFX 16:9Getty/GOAL
Nicolás De Marco

El Manchester United tendrá que arreglárselas sin toda su banda derecha, mientras que Liverpool y Sunderland pierden a SEIS hombres clave: clubes de la Premier League que se verán más afectados por la pérdida de jugadores a la AFCON - ranking

La Copa Africana de Naciones regresa este diciembre y enero, con los mejores del continente listos para enfrentarse en Marruecos mientras buscan arrebatarle la corona a Costa de Marfil tras su inesperada victoria a principios de 2024. El prestigio, la emoción y la calidad del AFCON están a la par con la Eurocopa y la Copa América, pero el inconveniente para los clubes europeos es que es otro torneo que cae justo en medio de su calendario de temporada, lo que significa que la mayoría de los equipos perderán jugadores por hasta un mes.

El crecimiento de la Premier League para convertirse en una competencia verdaderamente global significa que todos menos seis equipos - Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Newcastle United y Leeds United - se verán afectados, aunque algunos lo sentirán un poco más que otros.

En GOAL hemos clasificado a los 14 clubes restantes según las perspectivas de una temporada exitosa que se verán más afectadas por la salida de jugadores para la AFCON. Vamos a sumergirnos en ello...

  • Villarreal CF v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    14Manchester City

    Número de ausentes: 2 - Omar Marmoush (Egipto), Rayan Ait-Nouri (Argelia)

    Si esta fuera una lista que clasifica a los equipos por cuánta calidad individual cada equipo perderá para la CAN, entonces claramente el Manchester City estaría en la parte superior. Sin embargo, dadas las riquezas de profundidad en la plantilla de Pep Guardiola, apenas se verán afectados por las salidas de Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri, especialmente dado que el técnico catalán ha reiterado abiertamente su deseo de reducir su plantilla. Por eso, en realidad clasifican al final.

    Marmoush se ha perdido gran parte de esta temporada por una lesión en la rodilla, mientras que Ait-Nouri ha estado fuera por una lesión en el tobillo después de unirse desde el Wolves. Probablemente el City esté bien.

    • Anuncios
  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Tottenham

    Número de ausentes: 2 - Pape Matar Sarr (Senegal), Yves Bissouma (Malí)

    A pesar de comenzar la temporada en buena forma - ya sabes, esa parte de la campaña donde el Tottenham realmente parecía decente - Pape Matar Sarr ha caído en el orden jerárquico de los Spurs en las últimas semanas, con Thomas Frank prefiriendo a jugadores como Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha, Lucas Bergvall y Archie Gray en el mediocampo.

    Yves Bissouma, por su parte, aún no ha hecho una aparición en la era de Frank y solo recientemente se ha recuperado de una lesión de rodilla antes de una esperada venta en enero. Su inclusión por Malí significa que bien podría haber jugado su último partido para el club.

    La ausencia de Ghana del torneo significa que el fichaje de verano Mohammed Kudus, sin embargo, permanecerá en los Spurs durante el invierno.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Lobos

    Número de ausentes: 2 - Tawanda Chirewa (Zimbabue), Emmanuel Agbadou (Costa de Marfil)

    Lejos quedaron los días en que los Wolves alardeaban de talento de élite como Ruben Neves y Joao Moutinho, mientras que su estatus en la Premier League ahora está seriamente amenazado después de un comienzo de temporada desastroso. Afortunadamente para Rob Edwards, su plantilla no ha sido tan afectada como se anticipaba anteriormente.

    El club de Molineux sigue perdiendo a Tawanda Chirewa y Emmanuel Agbadou, pero jugadores como Tolu Arokodare y Marshall Munetsi han sido pasados por alto para la Copa Africana de Naciones por Nigeria y Zimbabue, respectivamente.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Brighton

    Número de ausentes: 1 - Carlos Baleba (Camerún)

    En otra vida, Carlos Baleba se habría unido al Manchester United este verano, pero Brighton no estaba interesado en autorizar una venta. Su forma ha decaído esta temporada, pero dado que los Red Devils todavía están interesados en Baleba dado su potencial excepcional, será bastante difícil para los Seagulls prescindir de él en cualquier caso.

  • Brentford v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Brentford

    Número de ausentes: 2 - Dango Ouattara (Burkina Faso), Frank Onyeka (Nigeria)

    Un verano de cambios masivos dejó a muchos creyendo que Brentford tendría dificultades en la lucha contra el descenso esta temporada. Keith Andrews claramente se lo tomó a pecho, y sus Bees están volando. Sin embargo, enfrentarán un desafío sin poder contar con el extremo de £42.5m ($56m) Dango Ouattara, quien ha sido un gran éxito después de unirse desde Bournemouth, así como con el mediocampista Frank Onyeka.

  • West Ham United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9West Ham

    Número de ausentes: 2 - Aaron Wan-Bissaka (RD Congo), El Hadji Malick Diouf (Senegal)

    West Ham está en su propia lucha por evitar el descenso y ha sido revitalizado por el nombramiento de Nuno Espírito Santo como entrenador. Pero el técnico portugués enfrenta una reestructuración significativa del equipo durante las cuatro semanas de la Copa Africana de Naciones (AFCON). Los laterales titulares Aaron Wan-Bissaka y El Hadji Malick Diouf han partido hacia Marruecos para el torneo, limitando las opciones de Nuno para reforzar una defensa que está lejos de ser intrépida.

  • Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    8Nottingham Forest

    Número de ausentes: 2 - Ibrahim Sangare, Willy Boly (ambos de Costa de Marfil)

    Pocos habrían predicho que el paquete sorpresa de la temporada pasada, Nottingham Forest, estaría luchando contra el descenso en esta ocasión, pero esa es la situación en la que se encuentran en el City Ground. Sean Dyche, su tercer entrenador ya en esta temporada, también tiene la tarea de llevar su campaña de la Europa League de regreso al buen camino.

    La mejor noticia para Forest es que solo pierden a dos jugadores por la CAN, con la estrella del mediocampo Ibrahim Sangare y el defensor suplente Willy Boly convocados por Costa de Marfil, mientras que Ola Aina y Taiwo Awoniyi han sido pasados por alto por Nigeria tras sus recientes problemas de lesiones.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Liverpool

    Número de ausentes: 1 - Mohamed Salah (Egipto)

    Hay solo un club en esta lista que se verá más afectado por la pérdida de un solo jugador que el Liverpool y Mohamed Salah. Claro que no ha estado en su mejor forma para un equipo de los Reds que está luchando esta temporada, y su desacuerdo público con Arne Slot (y Jamie Carragher) solo ha servido para agitar el ambiente en Anfield, pero el 'Rey Egipcio' todavía reina en Merseyside y estarán perdiendo a una de las amenazas de gol más temidas del mundo.

  • Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Crystal Palace

    Número de ausentes: 1 - Ismaila Sarr (Senegal)

    Aunque Jean-Philippe Mateta, Marc Guehi y Adam Wharton son las principales atracciones del Crystal Palace en la actualidad, serían un equipo mucho peor si no contaran con Ismaila Sarr.

    Una vez más, la etiqueta de Senegal como un equipo con probabilidades de llegar lejos significa que las Águilas podrían estar sin Sarr durante un mes. Eso ya es una perspectiva aterradora, pero cuando se considera lo pequeño que ya es el equipo de Oliver Glasner y que tendrán compromisos europeos y de copa que atender durante ese período, podría convertirse en una pesadilla bastante rápido.

  • Burnley v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Burnley

    Número de ausentes: 3 - Lyle Foster (Sudáfrica), Axel Tuanzebe (RD Congo), Hannibal Mejbri (Túnez)

    A crédito de Burnley, tienen media oportunidad de evitar el descenso esta temporada. No son el equipo anclado en el fondo de la tabla de la Premier League y han obtenido algunos resultados respetables en su regreso a la máxima categoría.

    Sin embargo, podrían venir tiempos difíciles. El delantero Lyle Foster se dirige a la AFCON, al igual que el dúo ex-Manchester United Axel Tuanzebe y Hannibal Mejbri. Quizás el lado positivo para Scott Parker es que este trío juega en diferentes posiciones, por lo que su equipo no se sentirá completamente diezmado en un área.

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Fulham

    Número de ausentes: 3 - Alex Iwobi, Calvin Bassey, Samuel Chukwueze (todos de Nigeria)

    Un verano de malas prácticas en transferencias ha visto a un equipo consistentemente de mitad de tabla como el Fulham involucrarse en una pelea por el descenso esta temporada. Marco Silva's future is already in jeopardy, así que estará encantado de saber que perderá a algunos de sus mejores jugadores en los próximos meses.

    Alex Iwobi, uno de los jugadores más subestimados de la Premier League, se unirá a Calvin Bassey y Samuel Chukwueze para la campaña de la AFCON de Nigeria, con las Súper Águilas buscando terminar su racha de 13 años sin un trofeo continental.

  • Everton v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Everton

    Número de ausentes: 2 - Iliman Ndiaye, Idrissa Gueye (ambos Senegal)

    David Moyes estará triste al ver partir a dos centrocampistas senegaleses que ofrecen cualidades muy diferentes. Iliman Ndiaye, o 'Skilly-man' para los niños, ha liderado el ataque del Everton desde que se unió al club en 2024 y ahora es reconocido como uno de los mejores jugadores de la Premier League fuera del 'Big Six'. Mientras tanto, el veterano ancla Idrissa Gueye ha asegurado durante mucho tiempo que los Toffees no concedan demasiadas oportunidades por el medio del campo, y su ausencia seguramente se sentirá fuera del balón.

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Manchester United

    Número de ausentes: 3 - Bryan Mbeumo (Camerún), Amad Diallo (Costa de Marfil), Noussair Mazraoui (Marruecos)

    Ruben Amorim seguramente se ha beneficiado de tener más tiempo en el campo de entrenamiento con sus jugadores del Manchester United hasta ahora esta temporada, ya que su equipo no compite en Europa y fue eliminado de la Carabao Cup en la segunda ronda en agosto. Hay menos presión sobre su plantilla, pero pronto habrá un desafío para enfrentar.

    El United ha perdido todo su lado derecho de su once titular, con el versátil defensor Noussair Mazraoui, el extremo convertido en carrilero Amad Diallo y el delantero estrella Bryan Mbeumo, todos ellos probablemente encabezando la Copa Africana de Naciones para sus respectivas naciones. Podría ser un mes largo por delante en Old Trafford.

  • Sunderland v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Sunderland

    Número de ausentes: 6 - Chemsdine Talbi (Marruecos), Reinildo (Mozambique), Habib Diarra (Senegal), Bertrand Traore (Burkina Faso), Arthur Masuaku, Noah Sadiki (ambos RD Congo)

    La increíble transformación del Sunderland ha sido una de las historias más divertidas de esta campaña de la Premier League. Los Black Cats apenas fueron ascendidos a la máxima categoría por un pelo en mayo, superando al Sheffield United en una dramática final de play-off decidida con el último gol del partido. Ahora, se habla de que podrían competir por un lugar en Europa.

    La verdadera prueba de esas credenciales llegará de diciembre a enero, con el entrenador Regis Le Bris renunciando a seis jugadores estrella para la Copa Africana de Naciones, incluyendo al emocionante extremo Chemsdine Talbi, quien anotó su ganador contra el Chelsea, y el fiable compañero del mediocampo de Granit Xhaka, Noah Sadiki. Sin embargo, si el Sunderland puede mantener su forma durante el invierno, realmente serán considerados como un equipo serio.

0