El Manchester United sufre un revés en el mercado de fichajes, ya que el centrocampista del Barcelona Gavi rechaza un traslado a la Premier League

Según un informe del Mirror, el Manchester United ha sufrido un importante revés después de que Gavi rechazara un posible traspaso a la Premier League. El entrenador del United, Michael Carrick, había señalado al jugador de 22 años para reforzar sus opciones en el centro del campo de cara a la nueva temporada, y, según se informa, el club estaba dispuesto a satisfacer un precio de salida de 35 millones de libras.

Sin embargo, Gavi ha dejado claro que no tiene absolutamente ninguna intención de salir del Barcelona. Este rechazo aumenta la frustración de los aficionados del United, que han visto a su club gastar un total de 85 millones de libras en Youri Tielemans y Andrey Santos. El conjunto inglés debe ahora buscar en otro sitio a un tercer centrocampista antes de que se cierre el mercado.