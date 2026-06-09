El Manchester United sigue «optimista» sobre su posibilidad de fichar a Elliot Anderson y ganarle al City en la puja por la estrella inglesa valorada en 100 millones de libras

El Manchester United sigue en la pugna por fichar a Anderson y confía en convencer al centrocampista del Nottingham Forest para que elija Old Trafford antes que el Manchester City, según The Guardian. El jugador de 23 años se ha convertido en uno de los mediocampistas más codiciados de la Premier League tras una temporada destacada en el City Ground.

El Forest lo valora en unos 100 millones de libras y ya rechazó 80 millones del City. Los Red Devils lo consideran prioritario para reforzar el centro del campo de Michael Carrick y esperan cerrar pronto el trato.