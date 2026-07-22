El Manchester United sigue interesado en Aurélien Tchouameni y ha hecho una nueva oferta al Real Madrid por el centrocampista

El United no renuncia a fichar a Tchouameni y, según informes, ha vuelto a contactar con el Real Madrid. El club inglés sigue interesado en el centrocampista de 26 años pese a su posible continuidad en el Bernabéu. Los responsables de Old Trafford han consultado las condiciones para traer al exjugador del Mónaco a Inglaterra.

El interés no es nuevo: lo siguen desde su etapa en la Ligue 1, pero ahora urge encontrar un sucesor para Casemiro, recién fichado por el Inter de Miami. Según The Sun, el United cree que el francés tiene el perfil ideal para reforzar su mediocampo, aportando la presencia física y la calidad técnica que ahora mismo le faltan en la posición de mediocampista defensivo.



