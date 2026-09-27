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El Manchester United sigue de cerca al defensa del Club Brugge como posible sustituto de Luke Shaw
El Manchester United sigue a Seys
El Manchester United ha centrado ahora su atención en Seys después de no poder fichar a sus objetivos principales, Nathaniel Brown y Lewis Hall, durante el mercado de verano. Según el periodista Ekrem Konur, el club está siguiendo muy de cerca a Seys como alternativa o sucesor de Shaw. El United envió ojeadores para evaluar a Seys y le vio dar dos asistencias en una victoria por 3-0 sobre el Genk. El director de captación, Christopher Vivell, es un admirador de Seys, que tiene contrato con su actual club hasta mediados de 2029.
El futuro incierto de Shaw
La búsqueda de un nuevo lateral izquierdo llega en medio de los continuos problemas de disponibilidad de Shaw. El jugador de 31 años, que se incorporó al Manchester United en 2014 y tiene contrato hasta junio de 2027, ha disputado cuatro partidos de la Premier League esta temporada y ha dado una asistencia. Sin embargo, ya se ha quedado fuera de la convocatoria en tres partidos entre todas las competiciones. En total, Shaw ha disputado 329 partidos y ha marcado cinco goles con el club, con el que ha ganado la Europa League, la FA Cup, dos Copas de la Liga y la Community Shield.
Lewis Hall sigue siendo una opción
Aunque Seys está firmemente en el radar, el Manchester United aún podría retomar su interés en el defensa del Newcastle United Hall. Al club le echó atrás anteriormente una petición de 75 millones de libras en los últimos días del mercado.
Sin embargo, Tyrone Marshall, corresponsal jefe del Manchester United para el Manchester Evening News, declaró en el canal de YouTube 'United! United! United!': "Es difícil decirlo con 8 meses de antelación, pero creo que hay una buena posibilidad de que fichen a Lewis Hall el próximo año". Hasta entonces, Seys representa una alternativa sólida.
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¿Qué sigue ahora para el Manchester United?
El Manchester United seguirá de cerca a Seys a medida que avance la temporada actual. Carrick y el equipo de captación evaluarán si presentan una oferta formal en enero o esperan al mercado de fichajes de verano para asegurarse refuerzos defensivos, proporcionando una cobertura adecuada para Shaw mientras buscan estabilidad a largo plazo.
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