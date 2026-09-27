El Manchester United sigue de cerca al defensa del Club Brugge como posible sustituto de Luke Shaw

Aunque Seys está firmemente en el radar, el Manchester United aún podría retomar su interés en el defensa del Newcastle United Hall. Al club le echó atrás anteriormente una petición de 75 millones de libras en los últimos días del mercado.

Sin embargo, Tyrone Marshall, corresponsal jefe del Manchester United para el Manchester Evening News, declaró en el canal de YouTube 'United! United! United!': "Es difícil decirlo con 8 meses de antelación, pero creo que hay una buena posibilidad de que fichen a Lewis Hall el próximo año". Hasta entonces, Seys representa una alternativa sólida.