¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El Manchester United sigue de cerca al defensa del Club Brugge como posible sustituto de Luke Shaw

Fichajes
L. Shaw
Manchester United
J. Seys
Brujas
Premier League

El Manchester United ha identificado al defensa del Club Brugge Joaquin Seys como un objetivo prioritario de mercado. El entrenador Michael Carrick planea renovar la línea defensiva el próximo año, con el club en busca de un relevo fiable para Luke Shaw. Los ojeadores del United vieron recientemente en acción al joven lateral mientras preparan un posible movimiento para hacerse con el talentoso belga.

  • El Manchester United sigue a Seys

    El Manchester United ha centrado ahora su atención en Seys después de no poder fichar a sus objetivos principales, Nathaniel Brown y Lewis Hall, durante el mercado de verano. Según el periodista Ekrem Konur, el club está siguiendo muy de cerca a Seys como alternativa o sucesor de Shaw. El United envió ojeadores para evaluar a Seys y le vio dar dos asistencias en una victoria por 3-0 sobre el Genk. El director de captación, Christopher Vivell, es un admirador de Seys, que tiene contrato con su actual club hasta mediados de 2029.


    • Anuncios

  • El futuro incierto de Shaw

    La búsqueda de un nuevo lateral izquierdo llega en medio de los continuos problemas de disponibilidad de Shaw. El jugador de 31 años, que se incorporó al Manchester United en 2014 y tiene contrato hasta junio de 2027, ha disputado cuatro partidos de la Premier League esta temporada y ha dado una asistencia. Sin embargo, ya se ha quedado fuera de la convocatoria en tres partidos entre todas las competiciones. En total, Shaw ha disputado 329 partidos y ha marcado cinco goles con el club, con el que ha ganado la Europa League, la FA Cup, dos Copas de la Liga y la Community Shield.

  • Lewis Hall sigue siendo una opción

    Aunque Seys está firmemente en el radar, el Manchester United aún podría retomar su interés en el defensa del Newcastle United Hall. Al club le echó atrás anteriormente una petición de 75 millones de libras en los últimos días del mercado.

    Sin embargo, Tyrone Marshall, corresponsal jefe del Manchester United para el Manchester Evening News, declaró en el canal de YouTube 'United! United! United!': "Es difícil decirlo con 8 meses de antelación, pero creo que hay una buena posibilidad de que fichen a Lewis Hall el próximo año". Hasta entonces, Seys representa una alternativa sólida.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué sigue ahora para el Manchester United?

    El Manchester United seguirá de cerca a Seys a medida que avance la temporada actual. Carrick y el equipo de captación evaluarán si presentan una oferta formal en enero o esperan al mercado de fichajes de verano para asegurarse refuerzos defensivos, proporcionando una cobertura adecuada para Shaw mientras buscan estabilidad a largo plazo.

First Division A
RAAL La Louviere crest
RAAL La Louviere
RAA
Brujas crest
Brujas
CLB
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT