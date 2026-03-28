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El Manchester United sigue aspirando a clasificarse para la Liga de Campeonas femenina a pesar de la «horrible» derrota ante el Manchester City en la WSL
Skinner se muestra desafiante a pesar del desastre en el derbi
Las esperanzas del United de terminar entre los tres primeros de la Superliga Femenina sufrieron un duro revés el sábado, tras caer por 3-0 ante el Manchester City en Old Trafford. Dos remates de cabeza de Vivianne Miedema y un gol a puerta vacía de Kerstin Casparij dejaron al United contra las cuerdas, pero Skinner no tardó en defender el esfuerzo de su equipo en medio de una creciente crisis de lesiones.
«No estoy decepcionado con ninguna de las jugadoras, estoy decepcionado con el resultado», declaró Skinner a los periodistas tras el partido. «Es un resultado horrible, pero las jugadoras lo están dando todo. Estamos limitados por el número de partidos que hemos disputado. Creo que las jugadoras están dando todo lo que tienen. Estamos cometiendo errores típicos debido al cansancio mental».
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La plaga de lesiones pasa factura
El United llegó al derbi con ocho bajas importantes, entre ellas Julia Zigiotti Olme, sancionada, y Celin Bizet, ausente desde hace tiempo. La falta de profundidad quedó patente en el banquillo, que solo contaba con cinco suplentes de campo, tres de ellas adolescentes. Skinner señaló que las exigencias físicas del fútbol europeo han contribuido a que la lista de bajas no deje de crecer.
Skinner aborda las preocupaciones sobre el cansancio y el estado físico de Terland
El entrenador del United tiene la esperanza de que Elisabeth Terland pueda volver para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich el miércoles, mientras sigue recuperándose de una tendinopatía aquilea.
«Cuanto más cansada estás, menos probable es que consigas la postura corporal adecuada para jugar bien, lo que hace que parezca que se están escondiendo, pero no es así», explicó Skinner. «Simplemente se mueven un segundo más tarde y, de repente, no estás lo suficientemente separada como para ver la opción de jugar hacia delante y el cansancio se va apoderando de ti».
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Aumenta la presión por clasificarse para las competiciones europeas
Esta derrota podría hacer que el United cayera del segundo al cuarto puesto en la clasificación de la WSL, dependiendo de los resultados del Arsenal y el Chelsea. Dado que el club ya ha quedado eliminado de la FA Cup y ha perdido la final de la Copa de la Liga ante el Chelsea, su temporada depende ahora de mantener una de las tres primeras posiciones para asegurarse de seguir compitiendo a nivel continental el año que viene.
«Es una recta final difícil. Es lo que hay. Nunca me preocupo», insistió Skinner cuando se le preguntó sobre la posibilidad de quedarse fuera de Europa. «Sé lo que este equipo es capaz de dar. Incluso el miércoles, sé lo que van a dar. Solo tenemos que encontrar las soluciones adecuadas durante el partido para limitar a las rivales. Les dimos espacio en el área para los remates de cabeza. Son cosas que tenemos que arreglar. Con lo que queda de temporada, tenemos que ganar los últimos partidos».