Las esperanzas del United de terminar entre los tres primeros de la Superliga Femenina sufrieron un duro revés el sábado, tras caer por 3-0 ante el Manchester City en Old Trafford. Dos remates de cabeza de Vivianne Miedema y un gol a puerta vacía de Kerstin Casparij dejaron al United contra las cuerdas, pero Skinner no tardó en defender el esfuerzo de su equipo en medio de una creciente crisis de lesiones.

«No estoy decepcionado con ninguna de las jugadoras, estoy decepcionado con el resultado», declaró Skinner a los periodistas tras el partido. «Es un resultado horrible, pero las jugadoras lo están dando todo. Estamos limitados por el número de partidos que hemos disputado. Creo que las jugadoras están dando todo lo que tienen. Estamos cometiendo errores típicos debido al cansancio mental».