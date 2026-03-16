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El Manchester United se ve obligado a renovar su mediocampo, ya que Gary Neville prevé la venta de Manuel Ugarte junto con la salida de Casemiro
Ugarte se enfrenta a un futuro incierto tras una etapa difícil
La leyenda del United, Neville, ha señalado a Ugarte como uno de los jugadores que probablemente abandonará el club este verano. El internacional uruguayo, que llegó procedente del París Saint-Germain por 50,8 millones de libras en 2024, ha tenido dificultades para consolidarse como titular habitual y en enero se le relacionó con una cesión al Galatasaray. A pesar de la cuantiosa inversión, no ha sido titular en ningún partido bajo las órdenes del entrenador interino Michael Carrick, lo que ha suscitado dudas sobre su idoneidad a largo plazo para el equipo.
En su podcast de Sky Sports, Neville sugirió que la etapa de Ugarte en Manchester está llegando a su fin. «El United necesita dos centrocampistas en verano», afirmó Neville. «Creo que Ugarte se marchará, por lo que necesitan dos centrocampistas realmente buenos. Probablemente uno más posicional, quizá del tipo de Michael Carrick, y otro que sea más un destructor».
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Se confirma la salida de Casemiro tras ignorarse la opción de renovación de su contrato
La necesidad de una reconstrucción se ve aún más acentuada por la inminente marcha de Casemiro. Aunque el veterano brasileño abrió el marcador en la victoria por 3-1 del domingo ante el Aston Villa, recordando a la afición su capacidad para los partidos importantes, su etapa en Old Trafford está llegando a su fin. El club decidió no activar la cláusula de renovación de un año de su contrato, lo que significa que se marchará cuando concluya la actual temporada de la Premier League.
Carrick abordó la situación tras la victoria sobre el Villa, reconociendo el respeto que se profesan el jugador y la afición. «Cuando algo está decidido, en cierto modo, el hecho de que esté decidido hace que las cosas sean un poco más fáciles y que todo el mundo entienda realmente la situación», dijo el entrenador interino. «Creo que el impacto que ha tenido ha sido fantástico, sin duda desde que estoy aquí y trabajo con él, y su influencia en el equipo y en los momentos clave con sus goles. Y creo que fue un bonito momento al final con los aficionados, y tener esa conexión y ese respeto. Fue un bonito momento y creo que él lo disfrutará».
Neville señala el centro del campo como área prioritaria
Aunque el club realizó importantes inversiones el verano pasado para reforzar su ataque —con fichajes como Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo—, Neville insiste en que ahora hay que centrarse en el centro del campo. Destacó que, si bien la línea de ataque «empieza a funcionar a las mil maravillas», la falta de profundidad y calidad en el centro del campo sigue siendo un problema evidente para el futuro del equipo.
«El Manchester United no marcó suficientes goles la temporada pasada y eso es algo totalmente inaceptable aquí; hay que marcar goles, así que han corregido eso. Bruno Fernandes creando juego e incluso Mason Mount, a quien yo incluiría en eso cuando esté en forma», añadió Neville. «Parece que hay buenas opciones en la delantera, pero el centro del campo es un problema. Van a necesitar tres o cuatro centrocampistas centrales realmente buenos. Por el momento, tienen a [Kobbie] Mainoo, en quien se puede confiar, pero no se puede mirar a ninguno de los demás y pensar que eso va a funcionar».
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Posibles candidatos para cubrir el vacío de liderazgo
Llenar el vacío que deja un ganador de la Liga de Campeones como Casemiro no será tarea fácil. Se ha relacionado al United con jóvenes promesas como Eliot Anderson, del Nottingham Forest, y Carlos Baleba, del Brighton, aunque Neville advirtió que podría ser necesario contar con jugadores de mayor experiencia. Se espera que el club busque jugadores que aporten tanto solidez defensiva como control técnico para complementar a Kobbie Mainoo.
Con una posible reorganización defensiva también sobre la mesa, la próxima ventana de fichajes representa otro momento crucial en la trayectoria del club. Neville concluyó: «Creo que hay que revisar la zaga, pero creo que el centro del campo será el verdadero foco de atención en la ventana de fichajes de verano». A medida que la temporada entra en su fase final, la presión recaerá sobre el departamento de fichajes para identificar los perfiles de «destructor» y «posicional» que Neville considera esenciales para una reconstrucción exitosa.
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