Tanto la cúpula de Old Trafford como el Arsenal habían seguido al delantero que juega por la izquierda antes de su llegada a Tyneside. El Aston Villa y el Tottenham también están pendientes de su evolución, aunque ninguno de los cuatro clubes ha realizado un acercamiento formal.

El joven ha dejado buenas sensaciones pese a disponer de pocos minutos: suma dos goles en cinco partidos en todas las competiciones esta temporada. Marcó su primer gol en la Premier League en la derrota por 4-1 a domicilio ante el Leeds United a mediados de septiembre, en una de sus cuatro apariciones como suplente en la competición. También había marcado tras salir de inicio en la primera parte de la victoria por 3-2 ante el West Bromwich Albion en la segunda ronda de la Carabao Cup.