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El Manchester United se suma al Arsenal y al Tottenham en la puja por el extremo del Newcastle Bazoumana Toure, mientras se resta importancia a los rumores que lo vinculan con el Liverpool
Los grandes de la máxima categoría siguen de cerca a un talento marfileño
Según TEAMtalk, el Manchester United sigue, junto al Arsenal y el Tottenham, al atacante del Newcastle, mientras que los rumores que lo vinculan con el Liverpool siguen sin confirmarse. El internacional de Costa de Marfil no llegó a St James' Park procedente del Hoffenheim hasta julio, por unos 43 millones de libras. Sin embargo, su velocidad explosiva y su capacidad para superar a los defensas ya han llamado la atención de varios clubes importantes de Inglaterra y Alemania.
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Impacto prometedor pese a los pocos minutos disputados
Tanto la cúpula de Old Trafford como el Arsenal habían seguido al delantero que juega por la izquierda antes de su llegada a Tyneside. El Aston Villa y el Tottenham también están pendientes de su evolución, aunque ninguno de los cuatro clubes ha realizado un acercamiento formal.
El joven ha dejado buenas sensaciones pese a disponer de pocos minutos: suma dos goles en cinco partidos en todas las competiciones esta temporada. Marcó su primer gol en la Premier League en la derrota por 4-1 a domicilio ante el Leeds United a mediados de septiembre, en una de sus cuatro apariciones como suplente en la competición. También había marcado tras salir de inicio en la primera parte de la victoria por 3-2 ante el West Bromwich Albion en la segunda ronda de la Carabao Cup.
Los pretendientes de primer nivel buscan refuerzos para las bandas
La capacidad del futbolista de 20 años para avanzar en carrera y su habilidad en el uno contra uno encajan exactamente con el perfil que buscan sus rivales nacionales para aportar juventud y velocidad a las bandas. Para el United, encaja en su búsqueda de delanteros con gran potencial capaces de convertirse en titulares a largo plazo. Mientras tanto, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, sigue evaluando opciones de ataque por las bandas para dar más profundidad a su plantilla tras un mercado de fichajes de verano en el que no llegó a concretarse el fichaje de Vinicius Junior.
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Un contrato a largo plazo protege la inversión en Tyneside
Pese al creciente interés por hacerse con sus servicios, el mismo informe señala que no se espera que ninguno de sus pretendientes presente una oferta formal hasta el verano de 2027 como muy pronto. El Newcastle considera al extremo un pilar fundamental de su proyecto a largo plazo y goza de una sólida posición negociadora gracias a un contrato vigente hasta 2031, sin indicios de que incluya una cláusula de rescisión. Por ello, se considera muy improbable que autorice su salida en enero, apenas unos meses después de su importante desembolso.
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