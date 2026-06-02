AFP
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El Manchester United se suma a la puja por un centrocampista de la Championship que parece «seguro que se marchará» este verano
Carrick apoya el fichaje de Hackney
El Manchester United competirá con otros clubes de la Premier League por fichar a Hackney. Según The Northern Echo, Carrick, quien dirige al Hackney desde hace tres temporadas, impulsó la operación al elogiar al joven en las reuniones de fin de temporada en Old Trafford.
Hackney, pieza clave en el centro del campo del Middlesbrough las últimas tres temporadas, podría dar el salto a la Premier League. La posibilidad de volver a trabajar con Carrick refuerza las opciones del United, cuyo interés crece de cara al mercado de verano.
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La estrella de la Championship se marcha este verano
Hackney parece dispuesto a dejar el Boro este verano tras la ajustada derrota 1-0 en la final de los play-offs contra el Hull City. Con el equipo de Teesside afrontando otra temporada en la Championship, el club considera vender a uno de sus activos más valiosos, ya que el centrocampista entra en el último año de su contrato en el Riverside.
Valorado por su habilidad técnica y serenidad con el balón, el centrocampista de 23 años atrae a clubes que buscan talento joven. El Middlesbrough, consciente de lo difícil que será retenerlo, espera ofertas cuando se abra el mercado.
Los clubes de la Premier League se disputan a Hackney
Los Red Devils no son los únicos interesados en Hackney. Se espera que Crystal Palace y Tottenham hagan oficial su interés en las próximas semanas. Según informes, Palace ve a Hackney como posible sucesor de Adam Wharton, cuyo futuro aún se especula. Everton también sigue al centrocampista, lo que aumenta la competencia por su fichaje.
El interés del United se inscribe en la renovación del centro del campo; pese a que se ha vinculado al club con jugadores más experimentados como Sandro Tonali y Elliot Anderson, Hackney ofrece juventud y margen de crecimiento.
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La pugna por los fichajes se intensificará
El mercado de fichajes de verano en Inglaterra abre el 15 de junio. El Middlesbrough ya prepara las ofertas, así que el futuro de Hackney podría definirse en semanas. Su situación contractual y el interés de varios clubes de la Premier League hacen cada vez más probable su salida. El Manchester United, que sigue reestructurando su plantilla, deberá competir con otros equipos de élite si quiere fichar al centrocampista.