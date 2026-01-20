El Manchester United se pone en contacto con un entrenador de la Bundesliga como posible sucesor a largo plazo de Ruben Amorim
Los jefes de Old Trafford suenan a un peso pesado de la Bundesliga
El United ha comenzado un trabajo preliminar en torno a su próxima contratación permanente, con informes que emergen desde Alemania indicando que el club ha hecho contacto con el entrenador del Dortmund, Kovac. Según Sky Sport en Alemania, el táctico de 54 años ha sido identificado como un fuerte candidato para llenar el vacío dejado por la salida de Ruben Amorim, ya que el club busca pasar de una administración temporal a una solución a largo plazo.
La jerarquía del United, específicamente a través del director técnico Christopher Vivell, mantiene una "línea corta" de comunicación con Kovac. Vivell, quien conoce el mercado alemán íntimamente, se cree que es una fuerza impulsora detrás de la consulta. Se informa que el United ha "consultado sobre la situación de Kovac," lo que indica que lo están considerando seriamente para la vacante en Old Trafford.
Kovac está disfrutando actualmente de una fuerte racha con el Dortmund, donde su contrato se extiende hasta 2027 después de una reciente extensión. Sin embargo, el enfoque proactivo del United sugiere que están buscando ampliamente entrenadores europeos experimentados que puedan traer disciplina y estructura de vuelta al club. El informe indica que Kovac está firmemente en la lista corta, con su estilo disciplinario atrayendo a los tomadores de decisiones que buscan estabilizar el barco después de un período turbulento.
- Getty Images Sport
El atractivo de la Premier League y el casi de Chelsea
El atractivo de la Premier League sigue siendo un factor significativo en la planificación de carrera de Kovac. Aunque está totalmente comprometido con su rol actual en Dortmund, fuentes de su círculo cercano sugieren que un movimiento a Inglaterra es un "objetivo deseado" definitivo para el futuro. El manager puede "imaginarse muy bien" un compromiso en las costas británicas, un sentimiento que alentará a las partes interesadas como el United mientras buscan un sucesor permanente.
Los Red Devils no son el único gigante inglés que ha lanzado una mirada admirativa hacia el ex entrenador del Bayern Múnich. Se ha revelado que Kovac fue recientemente tema de discusión en el Chelsea. Tras el despido de Enzo Maresca, los Blues debatieron internamente los méritos de nombrar a Kovac antes de decidirse por una dirección diferente.
Este interés continuo por parte de la élite inglesa resalta el alto respeto que Kovac tiene al otro lado del Canal. Mientras los comentaristas alemanes suelen debatir el mérito artístico de su fútbol pragmático, su enfoque claro y orientado a los resultados es visto de manera mucho más favorable por los ejecutivos de la Premier League. Con Dortmund visitando Inglaterra para un enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Tottenham este martes, la atención sobre Kovac está lista para intensificarse una vez más.
Los 'principios' que le costaron el trabajo en el Tottenham.
La reputación de Kovac por su integridad y lealtad está bien documentada, evidenciada por una revelación sobre un enfoque rechazado por parte de los oponentes de mitad de semana, el Tottenham, hace cuatro años y medio. En ese momento, los Spurs acababan de separarse de Jose Mourinho y colocaron a Kovac en la parte superior de su lista de deseos para tomar las riendas en el norte de Londres.
El croata estaba dirigiendo al Mónaco en ese momento, habiéndolos llevado a la final de la Copa de Francia contra el París Saint-Germain. A pesar de una oferta concreta del Tottenham, Kovac los rechazó. Su razonamiento se basaba en sus principios personales: quería cumplir su contrato con el Mónaco y se negó a abandonar el proyecto a medias.
Cruelmente, el "agradecimiento" que recibió por esta lealtad fue su despido del Mónaco solo seis meses después. Mientras tanto, el Tottenham se vio obligado a buscar alternativas, nombrando finalmente a Nuno Espírito Santo. Aunque esa puerta se cerró, demostró una fuerza de carácter que aparentemente atrae al grupo actual de liderazgo del United mientras buscan un liderazgo estable y con principios para guiar al club hacia adelante.
- Getty Images Sport
El éxito del Dortmund silencia a los críticos
Por ahora, Kovac permanece "firmemente integrado" en Dortmund. Su gestión se ha caracterizado por el éxito deportivo, con el club actualmente en segundo lugar en la Bundesliga y bien encaminado en la Liga de Campeones. La jerarquía en el BVB valora claramente su contribución, habiendo extendido su contrato hace solo seis meses para evitar posibles pretendientes.
A pesar de esto, la narrativa en torno a Kovac en Alemania a menudo contrasta con su percepción en el extranjero. Las discusiones domésticas frecuentemente se centran en la estética de su juego, pero esta mentalidad pragmática y ganadora es precisamente lo que atrae el interés de la Premier League.
Aunque no tiene planes inmediatos de romper su vínculo con Dortmund, la perspectiva de ver a Kovac en un banquillo de la Premier League parece ser una cuestión de 'cuándo' en lugar de 'si'. Para el United, saber que un operador tan experimentado está abierto al desafío proporciona una opción valiosa mientras buscan nombrar un entrenador permanente para liderar la era post-Amorim.