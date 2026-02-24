El Manchester United se fija en Morgan Gibbs-White como posible sustituto de Bruno Fernandes en un intento por reducir la masa salarial

Aunque podría decirse que ha sido el mejor jugador del United desde su llegada en 2020, el futuro de Fernandes en Old Trafford está lejos de ser seguro. El jugador de 31 años ha dedicado sus mejores años a los Red Devils y cuenta con una FA Cup y una Carabao Cup como prueba de ello, pero los rumores apuntan a que podría marcharse en verano en busca de nuevos retos. Se le ha relacionado con la Saudi Pro League y el Real Madrid, aunque recientemente se ha desmentido su fichaje por este último.

Un jugador que se ha barajado para sustituir a Fernandes es la estrella del Chelsea Cole Palmer, y el exdelantero del United Louis Saha ha revelado recientemente su admiración por la versatilidad del jugador inglés.

«Sería increíblemente emocionante ver a Cole Palmer en el Manchester United. Ya no es jugador del Manchester City... Puede jugar prácticamente en cualquier posición del ataque.

Ha conseguido jugar en el Chelsea con quizás 10 tipos diferentes de delanteros y sigue siendo el hombre clave. Eso demuestra lo fiable que es.

Si Bruno Fernandes deja el Manchester United, Cole Palmer sería el sustituto perfecto. Es un jugador emocionante y aún joven, con una energía y una confianza que encajarían perfectamente en Old Trafford».