Getty/GOAL
Traducido por
El Manchester United se enteró de la exorbitante cifra que el Chelsea pediría por Cole Palmer, mientras que la antigua estrella de los Blues admite que no le sorprendería un traspaso inesperado
Aumento del precio: Palmer fichó por el Chelsea por 40 millones de libras esterlinas.
Palmer se formó en la cantera del Manchester City, convirtiéndose en ganador de la Premier League y la Champions League en el Etihad Stadium. Sin embargo, solo disputó 41 partidos con el primer equipo y no dudó en aprovechar la oportunidad de vestir otra camiseta azul cuando el Chelsea le llamó en 2023.
Una impresionante campaña de debut en el oeste de Londres le valió 25 goles y el reconocimiento como Jugador Joven del Año de la PFA. Palmer ha ganado la Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, con un considerable rendimiento de la inversión inicial de 40 millones de libras (54 millones de dólares).
El Chelsea podría ahora exigir más del triple de esa cifra por cualquier venta, ya que su voluble número 10 tiene contrato hasta 2033. Se ha sugerido que su determinación podría ponerse a prueba, ya que hay informes que afirman que Palmer está sintiendo un poco de nostalgia. Él ha respondido a esos rumores diciendo: «A todo el mundo le gusta hablar tonterías, ¿no? No le presto demasiada atención. Se ven cosas. Pero siento que vengo de un lugar fuerte, así que no le presto atención».
- Getty
¿Podría Palmer volver a sus raíces en Manchester con el United?
Las figuras destacadas del Chelsea también han restado importancia a los rumores sobre su salida. El exdefensa de los Blues Sinclair, en declaraciones a bbccharterreview.org.uk, respondió a GOAL cuando se le preguntó si existía el temor de que Palmer hiciera las maletas para irse al Manchester, ya que es seguidor del United desde niño: «No me preocupan demasiado los rumores, a menos que sea el propio Cole Palmer quien diga que echa de menos su hogar. Liam Rosenior parece tener una buena relación con él y parece estar bastante convencido de que Cole Palmer es feliz en el club y no ha visto nada de esos rumores que circulan. De todos modos, es un hombre sensato.
Si vas a instalarte en una ciudad, creo que Londres es una de las mejores, sin ser parcial. Pero no creo que eso esté afectando a su fútbol. Creo que los principales problemas que ha tenido con su fútbol esta temporada son mantenerse en forma o gestionar las lesiones que ha tenido y no haber tenido una racha de partidos, lo cual es necesario para estar en forma y jugar al nivel que él juega. Así que será interesante ver qué pasa.
«En el fútbol nunca se sabe. Nunca se sabe y nunca te sorprende si Cole Palmer ficha por el Manchester United o algo así, o vuelve al City o al Liverpool, en el fútbol nunca te sorprende nada. Pero a mí, como aficionado del Chelsea, me sorprendería que dejara un club que creo que está a punto de volver a ser una auténtica potencia en la Premier League en los próximos años».
Contrato récord: ¿Cuánto le costaría al Manchester United el traspaso de Palmer?
Al ser preguntado sobre si se necesitaría una oferta histórica de más de 150 millones de libras para tentar al Chelsea aentrar en negociaciones para su traspaso, Sinclair, que jugó más de 200 partidos con los Blues durante su carrera como futbolista, añadió: «Sí, es de suponer. En cierto sentido, también se está comprando potencial, porque no creo que sea un jugador acabado, todavía es muy joven, no está en su mejor momento y se está comprando un jugador que potencialmente puede jugar al máximo nivel durante los próximos 10 años. Así que, sí, va a costar mucho dinero».
- Getty Images
El futuro de Palmer: la Copa del Mundo con Inglaterra y los rumores sobre su traspaso
Durante la temporada 2025-26, Palmer ha superado las 100 apariciones y los 50 goles con el Chelsea. Se ha convertido en un habitual de la selección inglesa absoluta, conla que participará en la fase final del Mundial este verano, y ha insinuado que ha encontrado la estabilidad dentro y fuera del campo, lo que haría que otro traspaso millonario fuera una apuesta innecesaria que podría descarrilar la carrera más prometedora.
Anuncios